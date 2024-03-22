https://1prime.ru/20240322/pushkov-846562788.html
Будут завоеваны. Пушков спрогнозировал будущее США
Будут завоеваны. Пушков спрогнозировал будущее США - 22.03.2024, ПРАЙМ
Будут завоеваны. Пушков спрогнозировал будущее США
Мигранты в конечном итоге завоюют США, а белые там превратятся в меньшинство, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T07:10+0300
2024-03-22T07:10+0300
2024-03-22T07:11+0300
сша
алексей пушков
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Мигранты в конечном итоге завоюют США, а белые там превратятся в меньшинство, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.Он прокомментировал новость о том, как толпа мигрантов сломала преграду из колючей проволоки на южной границе США и прорвалась сквозь оцепление из бойцов нацгвардии Техаса. Демонтажа этих укреплений добивается администрация президента Джо Байдена."В итоге Соединенные Штаты будут завоеваны мигрантами, а белые станут заведомым меньшинством. Точно так же, как Великобритания, Франция и Испания станут колониями Африки и Среднего Востока", — подчеркнул Пушков.Он привел ряд численных показателей. Так, если в 1990 году белых в Соединенных Штатах было 75,6%, то в 2021 году - всего 57,8%.По имеющимся оценкам, США перестанут быть белой страной в период с 2045-2050 годов, указал Пушков."Страна, выстроенная на уничтожении индейцев и рабстве черных, вернется в руки небелого населения", — заключил он.
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сша, алексей пушков
Будут завоеваны. Пушков спрогнозировал будущее США
Пушков: США завоюют мигранты, и белые там станут меньшинством
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ.
Мигранты в конечном итоге завоюют США, а белые там превратятся в меньшинство, отметил в своем Telegram-канале
сенатор Алексей Пушков.
Он прокомментировал новость о том, как толпа мигрантов сломала преграду из колючей проволоки на южной границе США и прорвалась сквозь оцепление из бойцов нацгвардии Техаса. Демонтажа этих укреплений добивается администрация президента Джо Байдена.
"В итоге Соединенные Штаты будут завоеваны мигрантами, а белые станут заведомым меньшинством. Точно так же, как Великобритания, Франция и Испания станут колониями Африки и Среднего Востока", — подчеркнул Пушков.
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Он привел ряд численных показателей. Так, если в 1990 году белых в Соединенных Штатах было 75,6%, то в 2021 году - всего 57,8%.
По имеющимся оценкам, США перестанут быть белой страной в период с 2045-2050 годов, указал Пушков.
"Страна, выстроенная на уничтожении индейцев и рабстве черных, вернется в руки небелого населения", — заключил он.