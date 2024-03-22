https://1prime.ru/20240322/raketa-846565387.html

"Неясно, попала ли в цель". США провели испытания гиперзвуковой ракеты

"Неясно, попала ли в цель". США провели испытания гиперзвуковой ракеты - 22.03.2024, ПРАЙМ

"Неясно, попала ли в цель". США провели испытания гиперзвуковой ракеты

ВВС США впервые испытали гиперзвуковую ракету в Тихом океане, что говорит о том, что Вашингтон сохраняет свою конкурентоспособность в сфере вооружений, передает | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T09:25+0300

2024-03-22T09:25+0300

2024-03-22T09:25+0300

вооружения

сша

гиперзвуковые ракеты

россия

китай

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/21/841262168_0:141:4574:2714_1920x0_80_0_0_c8d19d5cd463294795d5a10444be8f9f.jpg

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. ВВС США впервые испытали гиперзвуковую ракету в Тихом океане, что говорит о том, что Вашингтон сохраняет свою конкурентоспособность в сфере вооружений, передает CNN со ссылкой на официального представителя ВВС страны.По данным издания, 17 марта экипаж бомбардировщика В-52, вылетевший с авиабазы Андерсен на острове Гуам, произвел пуск "полноценного опытного образца гиперзвуковой ракеты".Ракета, официально известная как All-Up-Round AGM-183A Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW), предназначена для "нанесения ударов по высокоценным наземным целям в кратчайшие сроки", сказано в официальном документе Минобороны страны.Кроме того, ракета оснащена гиперзвуковым планирующим блоком, скорость которого превышает пять Махов, что соответствует примерно 6 400 км/час. В связи с этим блок достаточно трудно обнаружить и вовремя перехватить.Согласно изданию, настоящие испытанию проводились с целью доказать Москве и Пекину, что США являются серьезным игроком в области вооружений. Тем не менее, информация о том, поразила ли ракета цель и как далеко она смогла улететь, не раскрывается. "ВВС получили ценные знания о возможностях этой новой ультрасовременной боевой техники", — сказано в его заявлении представителя Минобороны.США признают, что Россия и Китай опережают их в разработке гиперзвукового оружия. С 2014 года Китай проводит испытания гиперзвуковых ракет, которые могут быть оснащены ядерной или обычной боеголовкой. Россия также сообщила об успешном испытании гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", а Северная Корея утверждает, что разрабатывает свое гиперзвуковое оружие.В России гиперзвуковое оружие создали несколько лет назад. Президент Владимир Путин в послании Федсобранию 2024 года заявлял, что в ходе боевых действий российские войска уже применяли ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", а также в скором времени будет продемонстрированая работа комплекса "Сармат", который уже поставлен на вооружение российской армии.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240229/845736673.html

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, гиперзвуковые ракеты, россия, китай, новости