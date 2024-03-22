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"Неясно, попала ли в цель". США провели испытания гиперзвуковой ракеты
"Неясно, попала ли в цель". США провели испытания гиперзвуковой ракеты - 22.03.2024, ПРАЙМ
"Неясно, попала ли в цель". США провели испытания гиперзвуковой ракеты
ВВС США впервые испытали гиперзвуковую ракету в Тихом океане, что говорит о том, что Вашингтон сохраняет свою конкурентоспособность в сфере вооружений, передает | 22.03.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. ВВС США впервые испытали гиперзвуковую ракету в Тихом океане, что говорит о том, что Вашингтон сохраняет свою конкурентоспособность в сфере вооружений, передает CNN со ссылкой на официального представителя ВВС страны.По данным издания, 17 марта экипаж бомбардировщика В-52, вылетевший с авиабазы Андерсен на острове Гуам, произвел пуск "полноценного опытного образца гиперзвуковой ракеты".Ракета, официально известная как All-Up-Round AGM-183A Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW), предназначена для "нанесения ударов по высокоценным наземным целям в кратчайшие сроки", сказано в официальном документе Минобороны страны.Кроме того, ракета оснащена гиперзвуковым планирующим блоком, скорость которого превышает пять Махов, что соответствует примерно 6 400 км/час. В связи с этим блок достаточно трудно обнаружить и вовремя перехватить.Согласно изданию, настоящие испытанию проводились с целью доказать Москве и Пекину, что США являются серьезным игроком в области вооружений. Тем не менее, информация о том, поразила ли ракета цель и как далеко она смогла улететь, не раскрывается. "ВВС получили ценные знания о возможностях этой новой ультрасовременной боевой техники", — сказано в его заявлении представителя Минобороны.США признают, что Россия и Китай опережают их в разработке гиперзвукового оружия. С 2014 года Китай проводит испытания гиперзвуковых ракет, которые могут быть оснащены ядерной или обычной боеголовкой. Россия также сообщила об успешном испытании гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", а Северная Корея утверждает, что разрабатывает свое гиперзвуковое оружие.В России гиперзвуковое оружие создали несколько лет назад. Президент Владимир Путин в послании Федсобранию 2024 года заявлял, что в ходе боевых действий российские войска уже применяли ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", а также в скором времени будет продемонстрированая работа комплекса "Сармат", который уже поставлен на вооружение российской армии.Полный текст читайте на ИноСМИ
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Вооружения, США, гиперзвуковые ракеты, РОССИЯ, КИТАЙ, Новости
"Неясно, попала ли в цель". США провели испытания гиперзвуковой ракеты
CNN: ВВС США впервые провели испытания гиперзвуковой ракеты в Тихом океане
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ.
ВВС США впервые испытали гиперзвуковую ракету в Тихом океане, что говорит о том, что Вашингтон сохраняет свою конкурентоспособность в сфере вооружений, передает
CNN со ссылкой на официального представителя ВВС страны.
По данным издания, 17 марта экипаж бомбардировщика В-52, вылетевший с авиабазы Андерсен на острове Гуам, произвел пуск "полноценного опытного образца гиперзвуковой ракеты".
Ракета, официально известная как All-Up-Round AGM-183A Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW), предназначена для "нанесения ударов по высокоценным наземным целям в кратчайшие сроки", сказано в официальном документе Минобороны страны.
Кроме того, ракета оснащена гиперзвуковым планирующим блоком, скорость которого превышает пять Махов, что соответствует примерно 6 400 км/час. В связи с этим блок достаточно трудно обнаружить и вовремя перехватить.
Аналитик рассказал о применении "Цирконов" в ходе СВО
Согласно изданию, настоящие испытанию проводились с целью доказать Москве и Пекину, что США являются серьезным игроком в области вооружений. Тем не менее, информация о том, поразила ли ракета цель и как далеко она смогла улететь, не раскрывается. "ВВС получили ценные знания о возможностях этой новой ультрасовременной боевой техники", — сказано в его заявлении представителя Минобороны.
США признают, что Россия и Китай опережают их в разработке гиперзвукового оружия. С 2014 года Китай проводит испытания гиперзвуковых ракет, которые могут быть оснащены ядерной или обычной боеголовкой. Россия также сообщила об успешном испытании гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", а Северная Корея утверждает, что разрабатывает свое гиперзвуковое оружие.
В России гиперзвуковое оружие создали несколько лет назад. Президент Владимир Путин в послании Федсобранию 2024 года заявлял, что в ходе боевых действий российские войска уже применяли ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", а также в скором времени будет продемонстрированая работа комплекса "Сармат", который уже поставлен на вооружение российской армии.
Полный текст читайте
на ИноСМИ