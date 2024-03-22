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"Россети" принимают участие в юбилейном годе студенческих отрядов - 22.03.2024, ПРАЙМ
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"Россети" принимают участие в юбилейном годе студенческих отрядов
"Россети" принимают участие в юбилейном годе студенческих отрядов - 22.03.2024, ПРАЙМ
"Россети" принимают участие в юбилейном годе студенческих отрядов
"Россети" приняли участие в мероприятии, посвященном 65-летию с момента зарождения движения студенческих отрядов, следует из публикации компании в Telegram. | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T18:30+0300
2024-03-22T18:30+0300
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. "Россети" приняли участие в мероприятии, посвященном 65-летию с момента зарождения движения студенческих отрядов, следует из публикации компании в Telegram.В этом году студенческие отряды отмечают 65-летние с момента зарождения движения и 20-летие современной истории. "Россети", являясь одной из крупнейших компаний-работодатетей, поддержала мероприятие."Россети" напомнили, что сотрудничают с Российскими студенческими отрядами в 2010 года. "Будущие энергетики участвовали в реализации приоритетных проектов, включая электроснабжение Восточного полигона железных дорог, подготовку инфраструктуры к Олимпиаде-2014, Чемпионату мира по футболу-2018, другим международным мероприятиям, которые принимала Россия", — сказано в публикации.Отмечается, что всего практику прошли 19 тысяч студентов из более чем 200 образовательных организаций.""Россети" – один из первых работодателей, который начал системно выстраивать работу со студенческими отрядами. Выросло уже не одно поколение молодых специалистов, которые получили свой первый практический опыт в профессии и стали работать в компании. Ежегодно около 2 тыс. ребят в составе студенческих отрядов трудоустраиваются на предприятия энергетического комплекса. В этом году "Россети" стали партнером юбилейного года студенческих отрядов", – заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель правления Российских студенческих отрядов Михаил Киселев.В публикации добавляется, что Российские студенческие отряды запустили единую цифровую платформу под названием трудкрут.com для регистрации в движении, участии в мероприятиях и проектах."Более 120 студенческих отрядов электросетевого комплекса примут участие в работах на распределительных энергообъектах, строительстве и реконструкции магистральной инфраструктуры, в том числе подстанций 500 кВ "Тихорецкая" в Краснодарском крае и "Трубино" в Московской области, 330 кВ "Кингисеппская" в Ленинградской области, воздушной линии 220 кВ "Шушенская-опорная – Туран", — заключают "Россети".
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ПРАЙМ
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4.7
96
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7 495 645-6601
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россети, новости
Россети, Новости
18:30 22.03.2024
 
"Россети" принимают участие в юбилейном годе студенческих отрядов

"Россети" принимают участие в 65-м годе Российских студенческих отрядов

© Фото"Россети"
Россети - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© Фото
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МОСКВА, 22 мар ПРАЙМ. "Россети" приняли участие в мероприятии, посвященном 65-летию с момента зарождения движения студенческих отрядов, следует из публикации компании в Telegram.
В этом году студенческие отряды отмечают 65-летние с момента зарождения движения и 20-летие современной истории. "Россети", являясь одной из крупнейших компаний-работодатетей, поддержала мероприятие.
"Россети" напомнили, что сотрудничают с Российскими студенческими отрядами в 2010 года.
"Будущие энергетики участвовали в реализации приоритетных проектов, включая электроснабжение Восточного полигона железных дорог, подготовку инфраструктуры к Олимпиаде-2014, Чемпионату мира по футболу-2018, другим международным мероприятиям, которые принимала Россия", — сказано в публикации.
Отмечается, что всего практику прошли 19 тысяч студентов из более чем 200 образовательных организаций.
""Россети" – один из первых работодателей, который начал системно выстраивать работу со студенческими отрядами. Выросло уже не одно поколение молодых специалистов, которые получили свой первый практический опыт в профессии и стали работать в компании. Ежегодно около 2 тыс. ребят в составе студенческих отрядов трудоустраиваются на предприятия энергетического комплекса. В этом году "Россети" стали партнером юбилейного года студенческих отрядов", – заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель правления Российских студенческих отрядов Михаил Киселев.
В публикации добавляется, что Российские студенческие отряды запустили единую цифровую платформу под названием трудкрут.com для регистрации в движении, участии в мероприятиях и проектах.
"Более 120 студенческих отрядов электросетевого комплекса примут участие в работах на распределительных энергообъектах, строительстве и реконструкции магистральной инфраструктуры, в том числе подстанций 500 кВ "Тихорецкая" в Краснодарском крае и "Трубино" в Московской области, 330 кВ "Кингисеппская" в Ленинградской области, воздушной линии 220 кВ "Шушенская-опорная – Туран", — заключают "Россети".
 
РоссетиНовости
 
 
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