https://1prime.ru/20240322/rostekh-846571739.html

Противокумулятивные сетки российских танков получили спецбойки

Противокумулятивные сетки российских танков получили спецбойки - 22.03.2024, ПРАЙМ

Противокумулятивные сетки российских танков получили спецбойки

Противокумулятивные сетки российских танков с учетом опыта спецоперации на Украине были доработаны и получили новые элементы – специальные бойки для разрушения... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T11:57+0300

2024-03-22T11:57+0300

2024-03-22T11:57+0300

вооружения

россия

сво

ростех

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75592/29/755922953_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_942919f31c5db7ee1bc5b3f1d08c9143.jpg

МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Противокумулятивные сетки российских танков с учетом опыта спецоперации на Украине были доработаны и получили новые элементы – специальные бойки для разрушения боевой части противотанковых гранат, следует из материала, опубликованного "Ростехом". На российских танках, в частности на Т-90М "Прорыв", для защиты погона башни используются противокумулятивные сетки, свисающие по бокам башни. Они представляют собой гибкую структуру в форме решетки, в углах которой располагаются шестигранные грузы. Эти грузы должны при атаке боевой машины кумулятивными гранатами повреждать их боевую часть за счет механического соударения. Энергия удара при этом достигается за счет скорости полета самой гранаты. В новом варианте сетки, разработанном дочерним концерном "Уралвагонзавод", грузы заменены на специальные бойки с зубцами, которые должны прокалывать боевую часть атакующей гранаты и приводить к ее преждевременному или несимметричному срабатыванию. В результате не формируется штатная кумулятивная струя и пробития брони танка не происходит. Согласно патенту на изобретение, новый вариант сетки эффективно защищает бронетехнику от попадания различных видов гранат гранатометов РПГ-7, РПГ-18 "Муха", РПГ-22 и станкового гранатомета СПГ-9 "Копье". Как отметили в "Ростехе", разработка стала призером XXVII Московского международного салона изобретений и инновационных технологий "Архимед".

https://1prime.ru/20240320/rostekh-846505218.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сво, ростех, новости