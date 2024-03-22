https://1prime.ru/20240322/rostekh-846571739.html
Противокумулятивные сетки российских танков получили спецбойки
Противокумулятивные сетки российских танков получили спецбойки - 22.03.2024, ПРАЙМ
Противокумулятивные сетки российских танков получили спецбойки
Противокумулятивные сетки российских танков с учетом опыта спецоперации на Украине были доработаны и получили новые элементы – специальные бойки для разрушения... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T11:57+0300
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МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Противокумулятивные сетки российских танков с учетом опыта спецоперации на Украине были доработаны и получили новые элементы – специальные бойки для разрушения боевой части противотанковых гранат, следует из материала, опубликованного "Ростехом". На российских танках, в частности на Т-90М "Прорыв", для защиты погона башни используются противокумулятивные сетки, свисающие по бокам башни. Они представляют собой гибкую структуру в форме решетки, в углах которой располагаются шестигранные грузы. Эти грузы должны при атаке боевой машины кумулятивными гранатами повреждать их боевую часть за счет механического соударения. Энергия удара при этом достигается за счет скорости полета самой гранаты. В новом варианте сетки, разработанном дочерним концерном "Уралвагонзавод", грузы заменены на специальные бойки с зубцами, которые должны прокалывать боевую часть атакующей гранаты и приводить к ее преждевременному или несимметричному срабатыванию. В результате не формируется штатная кумулятивная струя и пробития брони танка не происходит. Согласно патенту на изобретение, новый вариант сетки эффективно защищает бронетехнику от попадания различных видов гранат гранатометов РПГ-7, РПГ-18 "Муха", РПГ-22 и станкового гранатомета СПГ-9 "Копье". Как отметили в "Ростехе", разработка стала призером XXVII Московского международного салона изобретений и инновационных технологий "Архимед".
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Вооружения, РОССИЯ, СВО, Ростех, Новости
Противокумулятивные сетки российских танков получили спецбойки
"Ростех": противокумулятивные сетки российских танков по опыту СВО получили спецбойки
МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Противокумулятивные сетки российских танков с учетом опыта спецоперации на Украине были доработаны и получили новые элементы – специальные бойки для разрушения боевой части противотанковых гранат, следует из материала, опубликованного "Ростехом".
На российских танках, в частности на Т-90М "Прорыв", для защиты погона башни используются противокумулятивные сетки, свисающие по бокам башни. Они представляют собой гибкую структуру в форме решетки, в углах которой располагаются шестигранные грузы. Эти грузы должны при атаке боевой машины кумулятивными гранатами повреждать их боевую часть за счет механического соударения. Энергия удара при этом достигается за счет скорости полета самой гранаты.
В новом варианте сетки, разработанном дочерним концерном "Уралвагонзавод", грузы заменены на специальные бойки с зубцами, которые должны прокалывать боевую часть атакующей гранаты и приводить к ее преждевременному или несимметричному срабатыванию. В результате не формируется штатная кумулятивная струя и пробития брони танка не происходит.
"Ростех" рассказал об огневой мощи российских "самоходок"
Согласно патенту на изобретение, новый вариант сетки эффективно защищает бронетехнику от попадания различных видов гранат гранатометов РПГ-7, РПГ-18 "Муха", РПГ-22 и станкового гранатомета СПГ-9 "Копье".
Как отметили в "Ростехе", разработка стала призером XXVII Московского международного салона изобретений и инновационных технологий "Архимед".