Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Саммит ЕС решил усилить борьбу с обходом антироссийских санкций - 22.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240322/sanktsii-846561130.html
Саммит ЕС решил усилить борьбу с обходом антироссийских санкций
Саммит ЕС решил усилить борьбу с обходом антироссийских санкций - 22.03.2024, ПРАЙМ
Саммит ЕС решил усилить борьбу с обходом антироссийских санкций
Лидеры Евросоюза призвали усилить борьбу с обходом наложенных на Россию санкций, а также подготовить новые ограничения в отношении Белоруссии, КНДР и Ирана,... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T05:28+0300
2024-03-22T05:29+0300
экономика
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 22 мар - ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза призвали усилить борьбу с обходом наложенных на Россию санкций, а также подготовить новые ограничения в отношении Белоруссии, КНДР и Ирана, говорится в документе по итогам встречи в верхах. "Евросовет приветствует принятие 13-го пакета санкций против России. Он призывает к дальнейшим шагам... в том числе путем усиления санкций. Евросовет просит Совет ЕС и Еврокомиссию улучшить обмен информацией и взаимодействие с третьими странами, закрыть все лазейки как внутри союза, так и за его пределами. Это включает в себя предотвращение обхода санкций через третьи страны и обеспечение их соблюдения", - отмечается в документе. Также лидеры предложили Европейской комиссии и главе евродипломатии "вести подготовительную работу по дальнейшим санкциям против Белоруссии, Северной Кореи и Ирана". В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве указывали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В западных странах не раз звучали мнения, что эти санкции неэффективны. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей.
https://1prime.ru/20240322/sammit-846560834.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
санкции против рф
Экономика, санкции против РФ
05:28 22.03.2024 (обновлено: 05:29 22.03.2024)
 
Саммит ЕС решил усилить борьбу с обходом антироссийских санкций

Лидеры Евросоюза призвали усилить борьбу с обходом наложенных на Россию санкций

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 22 мар - ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза призвали усилить борьбу с обходом наложенных на Россию санкций, а также подготовить новые ограничения в отношении Белоруссии, КНДР и Ирана, говорится в документе по итогам встречи в верхах.
"Евросовет приветствует принятие 13-го пакета санкций против России. Он призывает к дальнейшим шагам... в том числе путем усиления санкций. Евросовет просит Совет ЕС и Еврокомиссию улучшить обмен информацией и взаимодействие с третьими странами, закрыть все лазейки как внутри союза, так и за его пределами. Это включает в себя предотвращение обхода санкций через третьи страны и обеспечение их соблюдения", - отмечается в документе.
Также лидеры предложили Европейской комиссии и главе евродипломатии "вести подготовительную работу по дальнейшим санкциям против Белоруссии, Северной Кореи и Ирана".
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
Саммит ЕС не утвердил решение по замороженным активам России
05:18
В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве указывали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В западных странах не раз звучали мнения, что эти санкции неэффективны. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей.
 
Экономикасанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала