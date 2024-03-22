https://1prime.ru/20240322/sanktsii-846561130.html

Саммит ЕС решил усилить борьбу с обходом антироссийских санкций

Саммит ЕС решил усилить борьбу с обходом антироссийских санкций - 22.03.2024, ПРАЙМ

Саммит ЕС решил усилить борьбу с обходом антироссийских санкций

Лидеры Евросоюза призвали усилить борьбу с обходом наложенных на Россию санкций, а также подготовить новые ограничения в отношении Белоруссии, КНДР и Ирана,... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T05:28+0300

2024-03-22T05:28+0300

2024-03-22T05:29+0300

экономика

санкции против рф

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БРЮССЕЛЬ, 22 мар - ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза призвали усилить борьбу с обходом наложенных на Россию санкций, а также подготовить новые ограничения в отношении Белоруссии, КНДР и Ирана, говорится в документе по итогам встречи в верхах. "Евросовет приветствует принятие 13-го пакета санкций против России. Он призывает к дальнейшим шагам... в том числе путем усиления санкций. Евросовет просит Совет ЕС и Еврокомиссию улучшить обмен информацией и взаимодействие с третьими странами, закрыть все лазейки как внутри союза, так и за его пределами. Это включает в себя предотвращение обхода санкций через третьи страны и обеспечение их соблюдения", - отмечается в документе. Также лидеры предложили Европейской комиссии и главе евродипломатии "вести подготовительную работу по дальнейшим санкциям против Белоруссии, Северной Кореи и Ирана". В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве указывали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В западных странах не раз звучали мнения, что эти санкции неэффективны. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей.

https://1prime.ru/20240322/sammit-846560834.html

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санкции против рф