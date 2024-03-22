Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ЦБ заявила о постоянной готовности к новым санкциям - 22.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240322/sanktsii-846583773.html
Глава ЦБ заявила о постоянной готовности к новым санкциям
Глава ЦБ заявила о постоянной готовности к новым санкциям - 22.03.2024, ПРАЙМ
Глава ЦБ заявила о постоянной готовности к новым санкциям
Банк России находится в состоянии постоянной готовности к новым санкциям, рассматривает разные варианты обеспечения функционирования инфраструктуры, сообщила... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T15:21+0300
2024-03-22T15:30+0300
банк россии
санкции против рф
эльвира набиуллина
ставка банка россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/67/833276716_0:0:2945:1657_1920x0_80_0_0_6532ce92ad128f8618d4de5cf7515ac7.jpg
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Банк России находится в состоянии постоянной готовности к новым санкциям, рассматривает разные варианты обеспечения функционирования инфраструктуры, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Мы находимся в состоянии постоянной готовности к возможному усилению санкций, в том числе на инфраструктуру, рассматриваем разные варианты вместе с биржей, чтобы обеспечить функционирование нашей инфраструктуры. Такие меры предварительно, конечно, обсуждаются", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/67/833276716_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_657a2f1bb3162759442ce6227a349de0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
санкции против рф, эльвира набиуллина, ставка банка россии
Банк России, санкции против РФ, Эльвира Набиуллина, ставка Банка России
15:21 22.03.2024 (обновлено: 15:30 22.03.2024)
 
Глава ЦБ заявила о постоянной готовности к новым санкциям

Набиуллина: ЦБ находится в состоянии постоянной готовности к новым санкциям

© Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкП/к председателя ЦБ РФ Э. Набиуллиной
П/к председателя ЦБ РФ Э. Набиуллиной
© Пресс-служба Банка России
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Банк России находится в состоянии постоянной готовности к новым санкциям, рассматривает разные варианты обеспечения функционирования инфраструктуры, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы находимся в состоянии постоянной готовности к возможному усилению санкций, в том числе на инфраструктуру, рассматриваем разные варианты вместе с биржей, чтобы обеспечить функционирование нашей инфраструктуры. Такие меры предварительно, конечно, обсуждаются", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
 
Банк Россиисанкции против РФЭльвира Набиуллинаставка Банка России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала