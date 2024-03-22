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Глава ЦБ заявила о постоянной готовности к новым санкциям
Глава ЦБ заявила о постоянной готовности к новым санкциям - 22.03.2024, ПРАЙМ
Глава ЦБ заявила о постоянной готовности к новым санкциям
Банк России находится в состоянии постоянной готовности к новым санкциям, рассматривает разные варианты обеспечения функционирования инфраструктуры, сообщила... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T15:21+0300
2024-03-22T15:21+0300
2024-03-22T15:30+0300
банк россии
санкции против рф
эльвира набиуллина
ставка банка россии
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Банк России находится в состоянии постоянной готовности к новым санкциям, рассматривает разные варианты обеспечения функционирования инфраструктуры, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Мы находимся в состоянии постоянной готовности к возможному усилению санкций, в том числе на инфраструктуру, рассматриваем разные варианты вместе с биржей, чтобы обеспечить функционирование нашей инфраструктуры. Такие меры предварительно, конечно, обсуждаются", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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санкции против рф, эльвира набиуллина, ставка банка россии
Банк России, санкции против РФ, Эльвира Набиуллина, ставка Банка России
Глава ЦБ заявила о постоянной готовности к новым санкциям
Набиуллина: ЦБ находится в состоянии постоянной готовности к новым санкциям
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Банк России находится в состоянии постоянной готовности к новым санкциям, рассматривает разные варианты обеспечения функционирования инфраструктуры, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы находимся в состоянии постоянной готовности к возможному усилению санкций, в том числе на инфраструктуру, рассматриваем разные варианты вместе с биржей, чтобы обеспечить функционирование нашей инфраструктуры. Такие меры предварительно, конечно, обсуждаются", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.