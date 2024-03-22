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Россия внесла руководство ряда компаний канадского ВПК в санкционный список

Россия внесла руководство ряда компаний канадского ВПК в санкционный список - 22.03.2024, ПРАЙМ

Россия внесла руководство ряда компаний канадского ВПК в санкционный список

Россия внесла руководство ряда компаний военно-промышленного комплекса Канады в санкционный список, им ограничен въезд на территорию РФ, заявили в российском... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T20:23+0300

2024-03-22T20:23+0300

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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Россия внесла руководство ряда компаний военно-промышленного комплекса Канады в санкционный список, им ограничен въезд на территорию РФ, заявили в российском дипведомстве. По санкциями оказались генеральный директор "Рейтеон Кэнада лтд" Гарри Венман, президент "Ай-Эм-Пи аэроспэйс энд дефенс" Дэвид Госсен, президент и генеральный директор "Тиссенкрупп марин системс Кэнада лтд" Рик Гербрехт и другие.Ранее в МИД России сообщили, что в санкционный список внесено 56 граждан Канады, им закрыт въезд на территорию РФ.

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