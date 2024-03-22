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Россия внесла руководство ряда компаний канадского ВПК в санкционный список - 22.03.2024, ПРАЙМ
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Россия внесла руководство ряда компаний канадского ВПК в санкционный список
Россия внесла руководство ряда компаний канадского ВПК в санкционный список - 22.03.2024, ПРАЙМ
Россия внесла руководство ряда компаний канадского ВПК в санкционный список
Россия внесла руководство ряда компаний военно-промышленного комплекса Канады в санкционный список, им ограничен въезд на территорию РФ, заявили в российском... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T20:23+0300
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Россия внесла руководство ряда компаний военно-промышленного комплекса Канады в санкционный список, им ограничен въезд на территорию РФ, заявили в российском дипведомстве. По санкциями оказались генеральный директор "Рейтеон Кэнада лтд" Гарри Венман, президент "Ай-Эм-Пи аэроспэйс энд дефенс" Дэвид Госсен, президент и генеральный директор "Тиссенкрупп марин системс Кэнада лтд" Рик Гербрехт и другие.Ранее в МИД России сообщили, что в санкционный список внесено 56 граждан Канады, им закрыт въезд на территорию РФ.
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Политика, РОССИЯ, КАНАДА, ВПК
20:23 22.03.2024 (обновлено: 20:24 22.03.2024)
 
Россия внесла руководство ряда компаний канадского ВПК в санкционный список

МИД: Россия внесла руководство ряда компаний канадского ВПК в санкционный список

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМИД
МИД - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Россия внесла руководство ряда компаний военно-промышленного комплекса Канады в санкционный список, им ограничен въезд на территорию РФ, заявили в российском дипведомстве.
По санкциями оказались генеральный директор "Рейтеон Кэнада лтд" Гарри Венман, президент "Ай-Эм-Пи аэроспэйс энд дефенс" Дэвид Госсен, президент и генеральный директор "Тиссенкрупп марин системс Кэнада лтд" Рик Гербрехт и другие.
Ранее в МИД России сообщили, что в санкционный список внесено 56 граждан Канады, им закрыт въезд на территорию РФ.
 
ПолитикаРОССИЯКАНАДАВПК
 
 
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