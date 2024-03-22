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Раскрыто, что какие данные должны хранить владельцы сайтов
Раскрыто, что какие данные должны хранить владельцы сайтов - 22.03.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, что какие данные должны хранить владельцы сайтов
Владельцы сайтов и сервисов организаторов распространения информации (ОРИ) должны будут хранить информацию о геолокации и способе платежа, а также по запросу... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T19:53+0300
2024-03-22T19:53+0300
2024-03-22T19:53+0300
россия
данные
геолокация
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Владельцы сайтов и сервисов организаторов распространения информации (ОРИ) должны будут хранить информацию о геолокации и способе платежа, а также по запросу предоставлять ее в органы власти, следует из постановления правительства, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. "В пункте 2: а) после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: "средство платежа" …; б) дополнить абзацем следующего содержания: "электронный мониторинг геолокации", - сказано в документе. Постановление вносит изменения в "Правила хранения информации для организаторов распространения информации в сети Интернет (ОРИ)". Они вступили в силу с 1 июля 2018 года. Согласно федеральному закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", организатор распространения информации в интернете обязан хранить на территории РФ информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков или иных электронных сообщений интернет-пользователей, а также предоставлять их по запросу спецслужб.
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россия, данные, геолокация
РОССИЯ, данные, геолокация
Раскрыто, что какие данные должны хранить владельцы сайтов
Владельцы сайтов обязаны хранить данные о геолокации и способе платежа пользователей
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Владельцы сайтов и сервисов организаторов распространения информации (ОРИ) должны будут хранить информацию о геолокации и способе платежа, а также по запросу предоставлять ее в органы власти, следует из постановления правительства, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.
"В пункте 2: а) после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: "средство платежа" …; б) дополнить абзацем следующего содержания: "электронный мониторинг геолокации", - сказано в документе.
Постановление вносит изменения в "Правила хранения информации для организаторов распространения информации в сети Интернет (ОРИ)".
Они вступили в силу с 1 июля 2018 года.
Сайт Госдумы станет доступен на арабском языке
Согласно федеральному закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", организатор распространения информации в интернете обязан хранить на территории РФ информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков или иных электронных сообщений интернет-пользователей, а также предоставлять их по запросу спецслужб.