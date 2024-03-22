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ЕС не будет мешать экспорту сельхозпродукции из РФ в страны Юга
ЕС не будет мешать экспорту сельхозпродукции из РФ в страны Юга - 22.03.2024, ПРАЙМ
ЕС не будет мешать экспорту сельхозпродукции из РФ в страны Юга
ЕС не будет препятствовать экспорту сельхозпродукции из России в страны глобального Юга, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T17:25+0300
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар — ПРАЙМ. ЕС не будет препятствовать экспорту сельхозпродукции из России в страны глобального Юга, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы не хотим, чтобы Россия получала доходы на европейском сельхозрынке, в частности, на зерновом рынке…. Мы не хотим, чтобы российское зерно могло как-либо влиять на рынки ЕС, но транзит по-прежнему возможен, в том числе поставки в страны глобального Юга и другие государства будет обеспечен", — сказала она по итогам саммита стран ЕС в Брюсселе. На вопрос, почему такие же меры не применяются по отношению к украинскому зерну, поставки оказывают негативное влияние на европейский рынок, глава ЕК не ответила.Европейская комиссия в пятницу опубликовала предложение о повышении пошлин на импорт зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России, а также Белоруссии на территорию Евросоюза. Эксперты ранее утверждали, что подобные меры приведут к росту цен на данную продукцию.
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европа, россия, экспорт сельхозпродукции, глобальный юг
Политика, ЕВРОПА, РОССИЯ, экспорт сельхозпродукции, Глобальный Юг
ЕС не будет мешать экспорту сельхозпродукции из РФ в страны Юга
Глава ЕК: ЕС не будет препятствовать экспорту сельхозпродукции РФ в страны Юга
БРЮССЕЛЬ, 22 мар — ПРАЙМ. ЕС не будет препятствовать экспорту сельхозпродукции из России в страны глобального Юга, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы не хотим, чтобы Россия получала доходы на европейском сельхозрынке, в частности, на зерновом рынке…. Мы не хотим, чтобы российское зерно могло как-либо влиять на рынки ЕС, но транзит по-прежнему возможен, в том числе поставки в страны глобального Юга и другие государства будет обеспечен", — сказала она по итогам саммита стран ЕС в Брюсселе.
На вопрос, почему такие же меры не применяются по отношению к украинскому зерну, поставки оказывают негативное влияние на европейский рынок, глава ЕК не ответила.
Пять стран ЕС призвали запретить импорт зерна из России и Белоруссии
Европейская комиссия в пятницу опубликовала предложение о повышении пошлин на импорт зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России, а также Белоруссии на территорию Евросоюза.
Эксперты ранее утверждали, что подобные меры приведут к росту цен на данную продукцию.