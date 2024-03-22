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ЦБ назвал условие возвращения инфляции к цели
ЦБ назвал условие возвращения инфляции к цели - 22.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ назвал условие возвращения инфляции к цели
Возвращение инфляции в России к цели предусматривает продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий, заявил Банк России. | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T13:34+0300
2024-03-22T13:34+0300
2024-03-22T13:55+0300
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Возвращение инфляции в России к цели предусматривает продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий, заявил Банк России."Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике", - повторил этот сигнал ЦБ в новом заявлении.Текущее инфляционное давление в РФ постепенно ослабевает, но остается высоким, говорится в пресс-релизе Банка России."Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким", - отмечает регулятор.Банк России в пятницу ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых.
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россия, ставка, новости
Банк России, РОССИЯ, ставка, Новости
ЦБ назвал условие возвращения инфляции к цели
ЦБ: возвращение инфляции к цели предполагает поддержание жестких денежно-кредитных условий
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Возвращение инфляции в России к цели предусматривает продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий, заявил Банк России.
"Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике", - повторил этот сигнал ЦБ в новом заявлении.
Текущее инфляционное давление в РФ постепенно ослабевает, но остается высоким, говорится в пресс-релизе Банка России.
"Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким", - отмечает регулятор.
Банк России в пятницу ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых.