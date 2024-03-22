https://1prime.ru/20240322/sverkhpribyl-846568964.html

VK выплатил налог налог на сверхприбыль в размере 104 миллиона рублей

VK выплатил налог налог на сверхприбыль в размере 104 миллиона рублей - 22.03.2024, ПРАЙМ

VK выплатил налог налог на сверхприбыль в размере 104 миллиона рублей

Холдинг VK выплатил налог на сверхприбыль (windfall tax) в размере 104 миллиона рублей, говорится в отчете компании по МСФО за 2023 год. | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T11:02+0300

2024-03-22T11:02+0300

2024-03-22T11:02+0300

налоги

vk

налог на сверхприбыль

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Холдинг VK выплатил налог на сверхприбыль (windfall tax) в размере 104 миллиона рублей, говорится в отчете компании по МСФО за 2023 год. Крупные компании РФ, чья средняя прибыль до уплаты налогов за 2021-2022 годы превышала 1 миллиард рублей, должны были до 28 января текущего года уплатить единовременный налог на сверхприбыль. Его ставка составляла 10% от суммы указанного превышения. При этом размер выплаты можно было снизить вдвое, перечислив обеспечительный платеж в период с 1 октября по 30 ноября прошлого года. "В настоящей консолидированной финансовой отчетности в составе расходов по текущему налогу на прибыль и в сумме задолженности по текущему налогу на прибыль отражена сумма к уплате налога на сверхприбыль в размере 104 миллиона рублей", - сказано в отчете. В компании отметили, что VK воспользовался возможностью снизить сумму налога за счет дополнительного платежа с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Общий объем поступлений в федеральный бюджет от налога на сверхприбыль оказался выше ожиданий и составил 318,8 миллиарда рублей, сообщал в конце января Минфин РФ.

https://1prime.ru/20240320/nalog-na-sverkhpribyl-846508754.html

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vk, налог на сверхприбыль