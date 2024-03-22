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Полиция Таиланда задержала россиянина, нелегально работавшего гидом
Полиция Таиланда задержала россиянина, нелегально работавшего гидом - 22.03.2024, ПРАЙМ
Полиция Таиланда задержала россиянина, нелегально работавшего гидом
Туристическая полиция Таиланда в пятницу задержала 28-летнего россиянина Лахью Гусейнадзе по обвинению в нелегальной работе гидом, сообщило издание Bangkok... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T22:35+0300
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2024-03-22T22:35+0300
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Туристическая полиция Таиланда в пятницу задержала 28-летнего россиянина Лахью Гусейнадзе по обвинению в нелегальной работе гидом, сообщило издание Bangkok Post. "Туристическая полиция задержала 28-летнего Лахью Гусейнадзе на пирсе на пляже Пак Пхра... Он собирался отвезти туристов на острова Симилан, когда был задержан", — говорится в сообщении издания. Издание отмечает, что задержанный является гражданином России. Полиция обвиняет мужчину в том, что он работал гидом без специального разрешения, является иностранным гражданином, работающим без разрешения, и работал по профессии, предназначенной для граждан Таиланда. Гусейнадзе передали в полицейский участок Та Чатчай для дальнейшего судебного разбирательства.
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таиланд
Полиция Таиланда задержала россиянина, нелегально работавшего гидом
Bangkok Post: полиция Таиланда задержала россиянина, нелегально работавшего гидом
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Туристическая полиция Таиланда в пятницу задержала 28-летнего россиянина Лахью Гусейнадзе по обвинению в нелегальной работе гидом, сообщило издание Bangkok Post.
"Туристическая полиция задержала 28-летнего Лахью Гусейнадзе на пирсе на пляже Пак Пхра... Он собирался отвезти туристов на острова Симилан, когда был задержан", — говорится в сообщении издания.
Издание отмечает, что задержанный является гражданином России.
Полиция обвиняет мужчину в том, что он работал гидом без специального разрешения, является иностранным гражданином, работающим без разрешения, и работал по профессии, предназначенной для граждан Таиланда.
Гусейнадзе передали в полицейский участок Та Чатчай для дальнейшего судебного разбирательства.