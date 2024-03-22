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Стоимость поездок в такси в Москве выросла в 1,5-2,5 раза
Стоимость поездок в такси в Москве выросла в 1,5-2,5 раза - 22.03.2024, ПРАЙМ
Стоимость поездок в такси в Москве выросла в 1,5-2,5 раза
Цена на поездки в такси в Москве выросла в 1,5-2,5 раза, передает корреспондент РИА Новости. | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T22:19+0300
2024-03-22T22:19+0300
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крокус сити холл
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Цена на поездки в такси в Москве выросла в 1,5-2,5 раза, передает корреспондент РИА Новости. "Заказов в разы больше, чем людей", - говорится в сообщении "Яндекс Такси" в приложении. Индикатор спроса горит красным. Стоимость длительной поездки (около 40-50 минут) сейчас составляет около 1500-3200 рублей в зависимости от того, как пролегает маршрут - в обычное время на таких маршрутах стоимость поездки составляет 1000-2500 рублей. На более коротких маршрутах - поездки до 15 минут - стоимость выросла в 2,5 раза. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в подмосковном Красногорске Бульвар Строителей в районе "Крокус сити холла" перекрыт в сторону концертного зала. Сотрудники ДПС перекрыли улицу для въезда в сторону места происшествия. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.
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москва, крокус сити холл
Стоимость поездок в такси в Москве выросла в 1,5-2,5 раза
Корреспондент РИА: стоимость поездок в такси в Москве выросла в 1,5-2,5 раза
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Цена на поездки в такси в Москве выросла в 1,5-2,5 раза, передает корреспондент РИА Новости.
"Заказов в разы больше, чем людей", - говорится в сообщении "Яндекс Такси" в приложении. Индикатор спроса горит красным.
Стоимость длительной поездки (около 40-50 минут) сейчас составляет около 1500-3200 рублей в зависимости от того, как пролегает маршрут - в обычное время на таких маршрутах стоимость поездки составляет 1000-2500 рублей. На более коротких маршрутах - поездки до 15 минут - стоимость выросла в 2,5 раза.
Прокурор Московской области выехал на место ЧП в "Крокус Сити Холл"
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в подмосковном Красногорске Бульвар Строителей в районе "Крокус сити холла" перекрыт в сторону концертного зала. Сотрудники ДПС перекрыли улицу для въезда в сторону места происшествия.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.