https://1prime.ru/20240322/tanki-846584863.html
Писториус заявил о "прорывном" соглашении с Парижем по "танку будущего"
Писториус заявил о "прорывном" соглашении с Парижем по "танку будущего" - 22.03.2024, ПРАЙМ
Писториус заявил о "прорывном" соглашении с Парижем по "танку будущего"
Германия и Франция совершили прорыв, согласовав выпуск "танка будущего" Main Ground Combat System (MGCS), заявил глава немецкого Минобороны Борис Писториус. | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T15:29+0300
2024-03-22T15:29+0300
2024-03-22T15:29+0300
вооружения
танки
германия
франция
борис писториус
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846225586_0:301:2047:1452_1920x0_80_0_0_66fe98fa73859b0c45877cde0d3b4f64.jpg
БЕРЛИН, 22 мар - ПРАЙМ. Германия и Франция совершили прорыв, согласовав выпуск "танка будущего" Main Ground Combat System (MGCS), заявил глава немецкого Минобороны Борис Писториус.Минист выступил на совместной пресс-конференции с со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню."Сегодня мы совершили прорыв. Без преувеличения можно назвать его историческим для проекта такого рода. Мы договорились о распределении всех задач по этому крупному проекту", - сказал Писториус.По его словам, страны поделят производство "50 на 50".Соответсвующее соглашение Берлин и Париж подпишут 26 апреля, добавил Писториус.
https://1prime.ru/20240320/weapons-846500798.html
германия
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846225586_0:260:2047:1795_1920x0_80_0_0_85370b2abf0f6e900fe7e77741185e97.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
танки, германия, франция, борис писториус
Вооружения, Танки, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, Борис Писториус
Писториус заявил о "прорывном" соглашении с Парижем по "танку будущего"
Писториус: Берлин и Париж распределили задачи по производству нового совместного танка
БЕРЛИН, 22 мар - ПРАЙМ. Германия и Франция совершили прорыв, согласовав выпуск "танка будущего" Main Ground Combat System (MGCS), заявил глава немецкого Минобороны Борис Писториус.
Минист выступил на совместной пресс-конференции с со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню.
"Сегодня мы совершили прорыв. Без преувеличения можно назвать его историческим для проекта такого рода. Мы договорились о распределении всех задач по этому крупному проекту", - сказал Писториус.
"На подходе". В США заподозрили Россию в разработке нового танка
По его словам, страны поделят производство "50 на 50".
Соответсвующее соглашение Берлин и Париж подпишут 26 апреля, добавил Писториус.