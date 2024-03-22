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Писториус заявил о "прорывном" соглашении с Парижем по "танку будущего"

Писториус заявил о "прорывном" соглашении с Парижем по "танку будущего" - 22.03.2024, ПРАЙМ

Писториус заявил о "прорывном" соглашении с Парижем по "танку будущего"

Германия и Франция совершили прорыв, согласовав выпуск "танка будущего" Main Ground Combat System (MGCS), заявил глава немецкого Минобороны Борис Писториус. | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T15:29+0300

2024-03-22T15:29+0300

2024-03-22T15:29+0300

вооружения

танки

германия

франция

борис писториус

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БЕРЛИН, 22 мар - ПРАЙМ. Германия и Франция совершили прорыв, согласовав выпуск "танка будущего" Main Ground Combat System (MGCS), заявил глава немецкого Минобороны Борис Писториус.Минист выступил на совместной пресс-конференции с со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню."Сегодня мы совершили прорыв. Без преувеличения можно назвать его историческим для проекта такого рода. Мы договорились о распределении всех задач по этому крупному проекту", - сказал Писториус.По его словам, страны поделят производство "50 на 50".Соответсвующее соглашение Берлин и Париж подпишут 26 апреля, добавил Писториус.

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танки, германия, франция, борис писториус