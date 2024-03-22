https://1prime.ru/20240322/terakt-846600248.html

Москалькова назвала произошедшее в "Крокус сити холле" терактом

Москалькова назвала произошедшее в "Крокус сити холле" терактом - 22.03.2024, ПРАЙМ

Москалькова назвала произошедшее в "Крокус сити холле" терактом

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала терактом произошедшее в "Крокус сити холле" в пятницу вечером. Она выразила соболезнования родным... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T21:30+0300

2024-03-22T21:30+0300

2024-03-22T21:30+0300

происшествия

теракт

стрельба

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала терактом произошедшее в "Крокус сити холле" в пятницу вечером. Она выразила соболезнования родным и близким пострадавших. "Мои самые искренние соболезнования родным и близким пострадавших от теракта в Крокус-Холле", - написала она в Teleram-канале. Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы перед концертом музыкальной группы. Сообщается, что как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже стало известно, что в здании начался пожар. Из подвала здания выведено около 100 человек.Спецслужбы предпринимают все необходимые меры в связи со случившимся, к месту ЧП направлены десятки бригад "Скорой помощи".

https://1prime.ru/20240322/846600112.html

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теракт, стрельба