https://1prime.ru/20240322/terakt-846600248.html
Москалькова назвала произошедшее в "Крокус сити холле" терактом
Москалькова назвала произошедшее в "Крокус сити холле" терактом - 22.03.2024, ПРАЙМ
Москалькова назвала произошедшее в "Крокус сити холле" терактом
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала терактом произошедшее в "Крокус сити холле" в пятницу вечером. Она выразила соболезнования родным... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T21:30+0300
2024-03-22T21:30+0300
2024-03-22T21:30+0300
происшествия
теракт
стрельба
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала терактом произошедшее в "Крокус сити холле" в пятницу вечером. Она выразила соболезнования родным и близким пострадавших. "Мои самые искренние соболезнования родным и близким пострадавших от теракта в Крокус-Холле", - написала она в Teleram-канале. Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы перед концертом музыкальной группы. Сообщается, что как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже стало известно, что в здании начался пожар. Из подвала здания выведено около 100 человек.Спецслужбы предпринимают все необходимые меры в связи со случившимся, к месту ЧП направлены десятки бригад "Скорой помощи".
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теракт, стрельба
Происшествия, теракт, стрельба
Москалькова назвала произошедшее в "Крокус сити холле" терактом
Москалькова назвала произошедшее в "Крокус сити холле" терактом
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала терактом произошедшее в "Крокус сити холле" в пятницу вечером. Она выразила соболезнования родным и близким пострадавших.
"Мои самые искренние соболезнования родным и близким пострадавших от теракта в Крокус-Холле", - написала она в Teleram-канале.
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Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы перед концертом музыкальной группы. Сообщается, что как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже стало известно, что в здании начался пожар. Из подвала здания выведено около 100 человек.
Спецслужбы предпринимают все необходимые меры в связи со случившимся, к месту ЧП направлены десятки бригад "Скорой помощи".