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Меры безопасности на транспорте усилены в связи с терактом в Подмосковье - 22.03.2024, ПРАЙМ
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Меры безопасности на транспорте усилены в связи с терактом в Подмосковье
Меры безопасности на транспорте усилены в связи с терактом в Подмосковье - 22.03.2024, ПРАЙМ
Меры безопасности на транспорте усилены в связи с терактом в Подмосковье
РЖД усилили меры безопасности в поездах, на вокзалах и станциях, а также в местах массового скопления граждан в связи с терактом в Подмосковье. | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T21:44+0300
2024-03-22T21:48+0300
происшествия
крокус сити холл
теракт
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. РЖД усилили меры безопасности в поездах, на вокзалах и станциях, а также в местах массового скопления граждан в связи с терактом в Подмосковье. Сотрудники транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности, говорится в сообщении ведомства. Столичные аэропорты "Домодедово", "Шереметьево" и "Внуково" вводят дополнительные меры безопасности. Пассажиров просят прибывать на регистрацию с запасом времени. "Аэроэкспресс" тоже усилил меры безопасности в поездах. Они курсируют в аэропорты штатно.В пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске началась стрельба. Стало известно, что как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже поступили сообщения о пожаре в здании. Количество пострадавших уточняется, в здании идет эвакуация граждан.По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.
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крокус сити холл, теракт
Происшествия, Крокус сити холл, теракт
21:44 22.03.2024 (обновлено: 21:48 22.03.2024)
 
Меры безопасности на транспорте усилены в связи с терактом в Подмосковье

РЖД усилили меры безопасности на вокзалах и станциях в связи с терактом в Красногорске

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСтрельба в "Крокус Сити Холле" в Москве
Стрельба в Крокус Сити Холле в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. РЖД усилили меры безопасности в поездах, на вокзалах и станциях, а также в местах массового скопления граждан в связи с терактом в Подмосковье.
Сотрудники транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности, говорится в сообщении ведомства.
Столичные аэропорты "Домодедово", "Шереметьево" и "Внуково" вводят дополнительные меры безопасности. Пассажиров просят прибывать на регистрацию с запасом времени.
"Аэроэкспресс" тоже усилил меры безопасности в поездах. Они курсируют в аэропорты штатно.
В пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске началась стрельба. Стало известно, что как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже поступили сообщения о пожаре в здании. Количество пострадавших уточняется, в здании идет эвакуация граждан.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.
 
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