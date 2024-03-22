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Меры безопасности на транспорте усилены в связи с терактом в Подмосковье

Меры безопасности на транспорте усилены в связи с терактом в Подмосковье - 22.03.2024, ПРАЙМ

Меры безопасности на транспорте усилены в связи с терактом в Подмосковье

РЖД усилили меры безопасности в поездах, на вокзалах и станциях, а также в местах массового скопления граждан в связи с терактом в Подмосковье. | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T21:44+0300

2024-03-22T21:44+0300

2024-03-22T21:48+0300

происшествия

крокус сити холл

теракт

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. РЖД усилили меры безопасности в поездах, на вокзалах и станциях, а также в местах массового скопления граждан в связи с терактом в Подмосковье. Сотрудники транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности, говорится в сообщении ведомства. Столичные аэропорты "Домодедово", "Шереметьево" и "Внуково" вводят дополнительные меры безопасности. Пассажиров просят прибывать на регистрацию с запасом времени. "Аэроэкспресс" тоже усилил меры безопасности в поездах. Они курсируют в аэропорты штатно.В пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске началась стрельба. Стало известно, что как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже поступили сообщения о пожаре в здании. Количество пострадавших уточняется, в здании идет эвакуация граждан.По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.

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крокус сити холл, теракт