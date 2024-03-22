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Матвиенко: те, кто стоит за терактом в "Крокус Сити холле", будут наказаны

Матвиенко: те, кто стоит за терактом в "Крокус Сити холле", будут наказаны - 22.03.2024, ПРАЙМ

Матвиенко: те, кто стоит за терактом в "Крокус Сити холле", будут наказаны

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что государство окажет всю возможную поддержку и помощь семьям погибших и пострадавшим в "Крокус Сити холл". | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T22:03+0300

2024-03-22T22:03+0300

2024-03-22T22:12+0300

происшествия

крокус сити холл

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что государство окажет всю возможную поддержку и помощь семьям погибших и пострадавшим в "Крокус Сити холл". Те, кто стоит за этим чудовищным преступлением, понесут неизбежное и заслуженное наказание, добавила она. Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы перед концертом музыкальной группы. Огонь открыли люди в камуфляже, затем в здании начался пожар. На данный момент продолжается эвакуация людей, для тушения пожара задействована авиация. По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт"РИА Новости

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крокус сити холл