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Матвиенко: те, кто стоит за терактом в "Крокус Сити холле", будут наказаны - 22.03.2024, ПРАЙМ
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Матвиенко: те, кто стоит за терактом в "Крокус Сити холле", будут наказаны
Матвиенко: те, кто стоит за терактом в "Крокус Сити холле", будут наказаны - 22.03.2024, ПРАЙМ
Матвиенко: те, кто стоит за терактом в "Крокус Сити холле", будут наказаны
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что государство окажет всю возможную поддержку и помощь семьям погибших и пострадавшим в "Крокус Сити холл". | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T22:03+0300
2024-03-22T22:12+0300
происшествия
крокус сити холл
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что государство окажет всю возможную поддержку и помощь семьям погибших и пострадавшим в "Крокус Сити холл". Те, кто стоит за этим чудовищным преступлением, понесут неизбежное и заслуженное наказание, добавила она. Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы перед концертом музыкальной группы. Огонь открыли люди в камуфляже, затем в здании начался пожар. На данный момент продолжается эвакуация людей, для тушения пожара задействована авиация. По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт"РИА Новости
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крокус сити холл
Происшествия, Крокус сити холл
22:03 22.03.2024 (обновлено: 22:12 22.03.2024)
 
Матвиенко: те, кто стоит за терактом в "Крокус Сити холле", будут наказаны

Матвиенко: те, кто стоит за терактом в "Крокус Сити холле" будут наказаны

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтрельба в "Крокус Сити Холле"
Стрельба в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что государство окажет всю возможную поддержку и помощь семьям погибших и пострадавшим в "Крокус Сити холл".
Те, кто стоит за этим чудовищным преступлением, понесут неизбежное и заслуженное наказание, добавила она.
Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы перед концертом музыкальной группы. Огонь открыли люди в камуфляже, затем в здании начался пожар.
На данный момент продолжается эвакуация людей, для тушения пожара задействована авиация. По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт"
РИА Новости
 
ПроисшествияКрокус сити холл
 
 
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