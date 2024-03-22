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Москва и регионы сообщили об отмене массовых мероприятий - 22.03.2024, ПРАЙМ
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Москва и регионы сообщили об отмене массовых мероприятий
Москва и регионы сообщили об отмене массовых мероприятий - 22.03.2024, ПРАЙМ
Москва и регионы сообщили об отмене массовых мероприятий
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве на выходных после теракта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T22:19+0300
2024-03-22T22:22+0300
происшествия
крокус сити холл
теракт
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве на выходных после теракта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. В школах Москвы отменяют запланированные на субботу дни открытых дверей. В подмосковных городах также началась отмена массовых мероприятий. Об этом сообщили в Подольске, Люберцах и Истре. Все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия отменены в выходные в Курской области. О дополнительных мерах безопасности заявили в Воронежской области.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об отмене на ближайшие два дня всех праздничных и спортивных мероприятий в Крыму.В пятницу в "Крокус сити холле" стрельба началась перед концертом музыкальной группы. Затем в здании начался пожар. Сообщается, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.
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крокус сити холл, теракт
Происшествия, Крокус сити холл, теракт
22:19 22.03.2024 (обновлено: 22:22 22.03.2024)
 
Москва и регионы сообщили об отмене массовых мероприятий

Москва и регионы отменяют массовые мероприятия после теракта в "Крокус сити холле"

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтрельба в "Крокус Сити Холле"
Стрельба в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве на выходных после теракта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы.
В школах Москвы отменяют запланированные на субботу дни открытых дверей.
В подмосковных городах также началась отмена массовых мероприятий. Об этом сообщили в Подольске, Люберцах и Истре.
Все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия отменены в выходные в Курской области. О дополнительных мерах безопасности заявили в Воронежской области.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об отмене на ближайшие два дня всех праздничных и спортивных мероприятий в Крыму.
В пятницу в "Крокус сити холле" стрельба началась перед концертом музыкальной группы. Затем в здании начался пожар. Сообщается, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.
 
ПроисшествияКрокус сити холлтеракт
 
 
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