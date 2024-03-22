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Москва и регионы сообщили об отмене массовых мероприятий

Москва и регионы сообщили об отмене массовых мероприятий - 22.03.2024, ПРАЙМ

Москва и регионы сообщили об отмене массовых мероприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве на выходных после теракта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T22:19+0300

2024-03-22T22:19+0300

2024-03-22T22:22+0300

происшествия

крокус сити холл

теракт

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве на выходных после теракта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. В школах Москвы отменяют запланированные на субботу дни открытых дверей. В подмосковных городах также началась отмена массовых мероприятий. Об этом сообщили в Подольске, Люберцах и Истре. Все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия отменены в выходные в Курской области. О дополнительных мерах безопасности заявили в Воронежской области.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об отмене на ближайшие два дня всех праздничных и спортивных мероприятий в Крыму.В пятницу в "Крокус сити холле" стрельба началась перед концертом музыкальной группы. Затем в здании начался пожар. Сообщается, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.

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крокус сити холл, теракт