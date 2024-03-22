https://1prime.ru/20240322/terakt-846604156.html
Москва и регионы сообщили об отмене массовых мероприятий
Москва и регионы сообщили об отмене массовых мероприятий - 22.03.2024, ПРАЙМ
Москва и регионы сообщили об отмене массовых мероприятий
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве на выходных после теракта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T22:19+0300
2024-03-22T22:19+0300
2024-03-22T22:22+0300
происшествия
крокус сити холл
теракт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/16/846601715_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_4c7af42987b6ef249d3b3324499fd200.jpg
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве на выходных после теракта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. В школах Москвы отменяют запланированные на субботу дни открытых дверей. В подмосковных городах также началась отмена массовых мероприятий. Об этом сообщили в Подольске, Люберцах и Истре. Все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия отменены в выходные в Курской области. О дополнительных мерах безопасности заявили в Воронежской области.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об отмене на ближайшие два дня всех праздничных и спортивных мероприятий в Крыму.В пятницу в "Крокус сити холле" стрельба началась перед концертом музыкальной группы. Затем в здании начался пожар. Сообщается, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/16/846601715_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_433470c3a38b32437a8a1e1532586ea9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крокус сити холл, теракт
Происшествия, Крокус сити холл, теракт
Москва и регионы сообщили об отмене массовых мероприятий
Москва и регионы отменяют массовые мероприятия после теракта в "Крокус сити холле"
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве на выходных после теракта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы.
В школах Москвы отменяют запланированные на субботу дни открытых дверей.
В подмосковных городах также началась отмена массовых мероприятий. Об этом сообщили в Подольске, Люберцах и Истре.
Все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия отменены в выходные в Курской области. О дополнительных мерах безопасности заявили в Воронежской области.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об отмене на ближайшие два дня всех праздничных и спортивных мероприятий в Крыму.
В пятницу в "Крокус сити холле" стрельба началась перед концертом музыкальной группы. Затем в здании начался пожар. Сообщается, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.