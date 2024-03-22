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Киев заявил о непричастности к ЧП в "Крокусе"
Киев заявил о непричастности к ЧП в "Крокусе" - 22.03.2024, ПРАЙМ
Киев заявил о непричастности к ЧП в "Крокусе"
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Украина непричастна к ЧП в московском "Крокус Сити холле". | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T22:31+0300
2024-03-22T22:31+0300
2024-03-22T23:43+0300
происшествия
крокус сити холл
теракт
украина
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Украина непричастна к ЧП в московском "Крокус Сити холле". "Украина абсолютно точно не имеет отношения к обстрелам, к этим событиям... Еще раз подчеркиваю, никакого отношения к терактам или стрельбе в "Крокус сити" Украина точно не имеет", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.Позже представитель Главного управления разведки минобороны Украины Андрей Черняк также заявил, что Украина не имеет отношения к теракту."Украина непричастна к этому теракту", - сказал Черняк в комментарии агентству РБК-Украина.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для СМИ заявил, что Белый дом не видит признаков причастности Украины или ее граждан к теракту в России. Он заявил, что Белый дом не знал заранее о подготовке теракта и отметил, что США не поощряют и не содействуют атакам ВСУ по целям на территории, которую они признают российской. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась, что у официальных лиц Вашингтона есть право делать "какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности".По словам дипломата, если Вашингтон не располагает данными об организаторах теракта, у него нет и права выдавать кому-либо индульгенцию. Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал трагедию циничным терактом, о котором почему-то заранее знали в Вашингтоне, точно указывая на "места скопления людей" и "концерты".В пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске началась стрельба. Стало известно, что как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Затем поступили сообщения о пожаре в здании, его тушат с помощью средств авиации. Идет эвакуация граждан.Как сообщили в центре общественных связей ФСБ, по предварительным данным в результате теракта 40 человек погибли и более 100 пострадали. На месте ЧП работает СОБР, задействованы 70 бригад скорой помощи. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
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крокус сити холл, теракт, украина
Происшествия, Крокус сити холл, теракт, УКРАИНА
Киев заявил о непричастности к ЧП в "Крокусе"
Подоляк заявил о непричастности Украины к ЧП в "Крокусе"
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Украина непричастна к ЧП в московском "Крокус Сити холле".
"Украина абсолютно точно не имеет отношения к обстрелам, к этим событиям... Еще раз подчеркиваю, никакого отношения к терактам или стрельбе в "Крокус сити" Украина точно не имеет", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Позже представитель Главного управления разведки минобороны Украины Андрей Черняк также заявил, что Украина не имеет отношения к теракту.
"Украина непричастна к этому теракту", - сказал Черняк в комментарии агентству РБК-Украина.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для СМИ заявил, что Белый дом не видит признаков причастности Украины или ее граждан к теракту в России. Он заявил, что Белый дом не знал заранее о подготовке теракта и отметил, что США не поощряют и не содействуют атакам ВСУ по целям на территории, которую они признают российской.
Верхние этажи "Крокус Сити Холла" почти полностью выгорели
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась, что у официальных лиц Вашингтона есть право делать "какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности".
По словам дипломата, если Вашингтон не располагает данными об организаторах теракта, у него нет и права выдавать кому-либо индульгенцию.
Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал трагедию циничным терактом, о котором почему-то заранее знали в Вашингтоне, точно указывая на "места скопления людей" и "концерты".
В пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске началась стрельба. Стало известно, что как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Затем поступили сообщения о пожаре в здании, его тушат с помощью средств авиации. Идет эвакуация граждан.
Как сообщили в центре общественных связей ФСБ, по предварительным данным в результате теракта 40 человек погибли и более 100 пострадали. На месте ЧП работает СОБР, задействованы 70 бригад скорой помощи. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.