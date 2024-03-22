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Раскрыта динамика цен на летние туры в Турцию из России

Раскрыта динамика цен на летние туры в Турцию из России - 22.03.2024, ПРАЙМ

Раскрыта динамика цен на летние туры в Турцию из России

Стоимость летних туров в Турцию из России сейчас на 20% ниже, чем в аналогичный период прошлого года, заявил РИА Новости гендиректор туроператора Anex Эльдар... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T05:40+0300

2024-03-22T05:40+0300

2024-03-22T05:40+0300

экономика

турция

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Стоимость летних туров в Турцию из России сейчас на 20% ниже, чем в аналогичный период прошлого года, заявил РИА Новости гендиректор туроператора Anex Эльдар Мусаоглу. "Пакетные туры в Турцию на лето на сегодняшний день дешевле на 20% по раннему бронированию, чем в аналогичный период 2023 года. В этом есть заслуга турецких отельеров: благодаря их ценовой политике и маркетингу в регионах России. Их активность показывает, как российский рынок им важен", - сказал Мусаоглу. Он уточнил, что в прошлом году полетная программа в Турцию была из 18 российских городов, а в этом году их уже 25. "Увеличилось количество рейсов как на средиземноморскую часть Турции, так и на эгейскую. Объемы будут расти, и этот год точно будет лучше, чем прошлый", - заявил глава компании. Гендиректор Anex пояснил, что это подтверждается тем, что россияне активнее, чем в прошлом году, бронируют туры в Турцию на лето, начиная с зимних месяцев. "Наши граждане возвращаются к раннему бронированию. Этому способствует ценовая политика. И это касается не только турецкого направления, но и Объединенных Арабских Эмиратов, Таиланда, Египта", - уточнил Мусаоглу. Он отметил, что в первую очередь россияне бронируют люксовые отели Турции. "Туристы понимают, что в сезоне мест в этих отелях не останется, поэтому в первые месяцы года именно эти отели активно продаются", - добавил он.

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турция