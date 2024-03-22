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Банк России изменил параметры валютных свопов - 22.03.2024, ПРАЙМ
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Банк России изменил параметры валютных свопов
Банк России изменил параметры валютных свопов - 22.03.2024, ПРАЙМ
Банк России изменил параметры валютных свопов
Банк России изменил параметры валютных свопов, в два первых и два последних торговых рабочих дня каждого месяца временно увеличит максимальный дневной объем... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T18:35+0300
2024-03-22T18:35+0300
банк россии
россия
валютный своп
банк россии
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Банк России изменил параметры валютных свопов, в два первых и два последних торговых рабочих дня каждого месяца временно увеличит максимальный дневной объем своих операций "валютный своп" с 10 до 20 миллиардов юаней, сообщается на сайте регулятора. "Банк России изменил параметры валютных свопов... для сдерживания избыточной волатильности в указанном сегменте, которая может возникать в связи с календарными факторами, Банк России в два первых и два последних торговых рабочих дня каждого месяца будет временно увеличивать максимальный дневной объем своих операций "валютный своп" до 20 миллиардов юаней, в остальные торговые дни максимальный объем операций Банка России останется на прежнем уровне 10 миллиардов юаней", — говорится в сообщении. Так, ЦБ с 25 марта 2024 года установил следующие процентные ставки по операциям "валютный своп" по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой: по юаням для расчета своп-разницы — в размере ставки O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), увеличенной на 3,5 процентного пункта; по рублям для расчета своп-разницы — в размере ключевой ставки Банка России, уменьшенной на 1 процентный пункт. Как поясняет регулятор, это решение принято с учетом текущих ценовых тенденций в сегменте валютный своп и направлено на минимизацию влияния операций Банка России на рыночное ценообразование.
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россия, валютный своп, банк россии
Банк России, РОССИЯ, валютный своп, Банк России
18:35 22.03.2024
 
Банк России изменил параметры валютных свопов

ЦБ: "валютный своп" в начале и конце месяца будет вырастать до 20 миллиардов юаней

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанк%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней
%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Банк России изменил параметры валютных свопов, в два первых и два последних торговых рабочих дня каждого месяца временно увеличит максимальный дневной объем своих операций "валютный своп" с 10 до 20 миллиардов юаней, сообщается на сайте регулятора.
"Банк России изменил параметры валютных свопов... для сдерживания избыточной волатильности в указанном сегменте, которая может возникать в связи с календарными факторами, Банк России в два первых и два последних торговых рабочих дня каждого месяца будет временно увеличивать максимальный дневной объем своих операций "валютный своп" до 20 миллиардов юаней, в остальные торговые дни максимальный объем операций Банка России останется на прежнем уровне 10 миллиардов юаней", — говорится в сообщении.
Так, ЦБ с 25 марта 2024 года установил следующие процентные ставки по операциям "валютный своп" по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой: по юаням для расчета своп-разницы — в размере ставки O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), увеличенной на 3,5 процентного пункта; по рублям для расчета своп-разницы — в размере ключевой ставки Банка России, уменьшенной на 1 процентный пункт.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
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Как поясняет регулятор, это решение принято с учетом текущих ценовых тенденций в сегменте валютный своп и направлено на минимизацию влияния операций Банка России на рыночное ценообразование.
 
Банк РоссииРОССИЯвалютный свопБанк России
 
 
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