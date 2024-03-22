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"Неизбежные потери": F-16 не защитят ВСУ от российских планирующих бомб - 22.03.2024, ПРАЙМ
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"Неизбежные потери": F-16 не защитят ВСУ от российских планирующих бомб
"Неизбежные потери": F-16 не защитят ВСУ от российских планирующих бомб - 22.03.2024, ПРАЙМ
"Неизбежные потери": F-16 не защитят ВСУ от российских планирующих бомб
Российские бомбардировщики уничтожают укрепления ВСУ, Киев может надеяться только на истребители F-16, но он быстро потеряет эти самолеты, пишет издание Forbes. | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T16:57+0300
2024-03-22T16:57+0300
вооружения
россия
украина
всу
f-16
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Российские бомбардировщики уничтожают укрепления ВСУ, Киев может надеяться только на истребители F-16, но он быстро потеряет эти самолеты, пишет издание Forbes.По словам автора материалов, российские планирующие бомбы станут решающим оружием в СВО, а Украине нечего им противопоставить, поскольку поставки западных F-16 задерживаются.Как пишет издание, самолеты смогут запускать ракеты AIM-120 с расстояния 90 километров, и, таким образом, поражать российские бомбардировщики."Нельзя рассчитывать, что F-16 с AIM-120 станет сверхоружием или окажется неуязвимым для вражеских ракет. Как только Украина бросит их в бой в ближайшие недели или месяцы, она неизбежно потеряет и самолеты, и летчиков — причем немало. Большой вопрос в том, что Киев получит от этих жертв", - подчеркивает Forbes.Полный текст читайте на ИноСМИ
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россия, украина, всу, f-16
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, F-16
16:57 22.03.2024
 
"Неизбежные потери": F-16 не защитят ВСУ от российских планирующих бомб

Forbes: F-16 не станут супероружием, которое защитит ВСУ от российских бомб

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Andrew LeeСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Andrew Lee
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Российские бомбардировщики уничтожают укрепления ВСУ, Киев может надеяться только на истребители F-16, но он быстро потеряет эти самолеты, пишет издание Forbes.
По словам автора материалов, российские планирующие бомбы станут решающим оружием в СВО, а Украине нечего им противопоставить, поскольку поставки западных F-16 задерживаются.
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Как пишет издание, самолеты смогут запускать ракеты AIM-120 с расстояния 90 километров, и, таким образом, поражать российские бомбардировщики.
"Нельзя рассчитывать, что F-16 с AIM-120 станет сверхоружием или окажется неуязвимым для вражеских ракет. Как только Украина бросит их в бой в ближайшие недели или месяцы, она неизбежно потеряет и самолеты, и летчиков — причем немало. Большой вопрос в том, что Киев получит от этих жертв", - подчеркивает Forbes.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
ВооруженияРОССИЯУКРАИНАВСУF-16
 
 
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