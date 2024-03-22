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"Неизбежные потери": F-16 не защитят ВСУ от российских планирующих бомб

"Неизбежные потери": F-16 не защитят ВСУ от российских планирующих бомб - 22.03.2024, ПРАЙМ

"Неизбежные потери": F-16 не защитят ВСУ от российских планирующих бомб

Российские бомбардировщики уничтожают укрепления ВСУ, Киев может надеяться только на истребители F-16, но он быстро потеряет эти самолеты, пишет издание Forbes. | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T16:57+0300

2024-03-22T16:57+0300

2024-03-22T16:57+0300

вооружения

россия

украина

всу

f-16

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Российские бомбардировщики уничтожают укрепления ВСУ, Киев может надеяться только на истребители F-16, но он быстро потеряет эти самолеты, пишет издание Forbes.По словам автора материалов, российские планирующие бомбы станут решающим оружием в СВО, а Украине нечего им противопоставить, поскольку поставки западных F-16 задерживаются.Как пишет издание, самолеты смогут запускать ракеты AIM-120 с расстояния 90 километров, и, таким образом, поражать российские бомбардировщики."Нельзя рассчитывать, что F-16 с AIM-120 станет сверхоружием или окажется неуязвимым для вражеских ракет. Как только Украина бросит их в бой в ближайшие недели или месяцы, она неизбежно потеряет и самолеты, и летчиков — причем немало. Большой вопрос в том, что Киев получит от этих жертв", - подчеркивает Forbes.Полный текст читайте на ИноСМИ

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россия, украина, всу, f-16