https://1prime.ru/20240322/yaponiya-846562268.html

Отношения Москвы и Токио прошли точку невозврата, заявил посол России

Отношения Москвы и Токио прошли точку невозврата, заявил посол России - 22.03.2024, ПРАЙМ

Отношения Москвы и Токио прошли точку невозврата, заявил посол России

Отношения между Россией и Японией сейчас находятся на самом низком уровне за весь послевоенный период, заявил назначенный на должность чрезвычайного и... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T06:23+0300

2024-03-22T06:23+0300

2024-03-22T06:23+0300

россия

япония

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ТОКИО, 22 мар – ПРАЙМ. Отношения между Россией и Японией сейчас находятся на самом низком уровне за весь послевоенный период, заявил назначенный на должность чрезвычайного и полномочного посла в Японии Николай Ноздрев в интервью РИА Новости, ставшим его первым масштабным общением с прессой после приезда в Токио.По словам дипломата, двусторонним отношениям нанесен такой ущерб, от которого полностью они вряд ли оправятся"Если мы объективно взглянем на двусторонние отношения, то можно совершенно точно сказать, что они находятся на самом низком уровне за весь послевоенный период из-за последовательных, умышленных и сознательных шагов, которые предпринимает нынешнее японское руководство. Фактически работа по демонтажу отношений ведется в настоящее время сразу по нескольким направлениям", - сказал Ноздрев. По его словам, сейчас происходит отказ от договоренностей и денонсация договоров, достигнутых за последние десятилетия. Япония за последние два года приняла ряд пакетов санкций, "значение которых, правда, японская сторона всячески преувеличивает". Кроме того, происходит сознательное нагнетание антироссийской истерии в японском обществе. "Налицо конкретные попытки воздействовать на общественное мнение с целью сформировать в нем устойчивые антироссийские настроения на длительную перспективу. Продолжается давление на собственный бизнес, создаются разного рода препятствия для реализации совместных проектов в самых разных областях, в том числе и в тех, в которых объективно заинтересована и сама японская сторона", - сказал Ноздрев.Все эти факторы, подчеркнул он, сказались на состоянии российско-японских отношений. "В результате отношения не просто отброшены на несколько десятилетий назад, но по сути уничтожен во многом сам их фундамент, который был очень прочным и создавался на протяжении десятилетий усилиями многих авторитетных политиков, в том числе и в самой Японии. Нужно сказать, что отношениям нанесен такой ущерб, от которого даже при какой-то эвентуальной стабилизации они полностью оправиться не смогут. Это мое видение нынешней ситуации. Это точка невозврата", - сказал посол.Ноздрев, японист по образованию, предположил, что нынешнее состояние отношений продлится на протяжении длительного периода. На вопрос оценить отношения по температурной шкале дипломат назвал их состояние "глубокой заморозкой". "Я бы сказал, что отношения стали объектом глубокого замораживания. И очевидно, что эта ситуация продлится весьма длительный период, к сожалению. Безусловно, если говорить о задачах российской политики на японском направлении, с учетом особого статуса Японии как государства-соседа, мы всегда стремились к тому, чтобы иметь прежде всего стабильные и прогнозируемые на долгосрочную перспективу отношения. Но в нынешнем замороженном состоянии этих отношений говорить об этом очень сложно", - отметил посол. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, где Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит. После того как Япония приняла несколько пакетов санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине, российский МИД 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00.

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россия, япония