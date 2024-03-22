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Инфляция в Японии по итогам февраля ускорилась

Инфляция в Японии по итогам февраля ускорилась - 22.03.2024, ПРАЙМ

Инфляция в Японии по итогам февраля ускорилась

Потребительские цены в Японии по итогам февраля выросли на 2,8% в годовом выражении после увеличения на 2,2% месяцем ранее, говорится в сообщении... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T07:53+0300

2024-03-22T07:53+0300

2024-03-22T07:53+0300

экономика

япония

инфляция в японии

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии по итогам февраля выросли на 2,8% в годовом выражении после увеличения на 2,2% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Прогноз аналитиков, опрошенных агентством Trading Economics, предполагал ускорение показателя до 3%. В месячном выражении потребительские цены не изменились в феврале после роста на 0,1% в январе. Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 2,8% при прогнозе в 2,7%. За месяц базовые потребительские цены увеличились на 0,1% после трех месяцев нулевой динамики.

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япония, инфляция в японии