https://1prime.ru/20240322/zakharova-846561903.html

Захарова прокомментировала планы ЕС по зерну из России и Белоруссии

Захарова прокомментировала планы ЕС по зерну из России и Белоруссии - 22.03.2024, ПРАЙМ

Захарова прокомментировала планы ЕС по зерну из России и Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен повысить пошлины на зерно из России и... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T06:07+0300

2024-03-22T06:07+0300

2024-03-22T06:07+0300

экономика

зерно

россия

белоруссия

мария захарова

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен повысить пошлины на зерно из России и Белоруссии, отметив, что такие меры "усугубят и без того доведенную Западом до абсурда ситуацию с продовольствием в мире". На пресс-конференции по итогам саммита фон дер Ляйен заявила, что предложила повысить пошлины на российское и белорусское зерно. По ее словам, эта мера призвана предотвратить "дестабилизацию европейского рынка", а также лишить Москву доходов от торговли с Евросоюзом. "Это она так за голодающие страны переживает? Каким образом подобные меры будут способствовать продовольственной безопасности в мире? Никаким, они лишь усугубят и без того доведенную Западом до абсурда ситуацию с продовольствием в мире", - отметила Захарова в Telegram-канале.

https://1prime.ru/20240321/zerno-846517446.html

белоруссия

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зерно, россия, белоруссия, мария захарова