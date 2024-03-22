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Захарова прокомментировала планы ЕС по зерну из России и Белоруссии - 22.03.2024, ПРАЙМ
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Захарова прокомментировала планы ЕС по зерну из России и Белоруссии
Захарова прокомментировала планы ЕС по зерну из России и Белоруссии - 22.03.2024, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала планы ЕС по зерну из России и Белоруссии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен повысить пошлины на зерно из России и... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T06:07+0300
2024-03-22T06:07+0300
экономика
зерно
россия
белоруссия
мария захарова
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен повысить пошлины на зерно из России и Белоруссии, отметив, что такие меры "усугубят и без того доведенную Западом до абсурда ситуацию с продовольствием в мире". На пресс-конференции по итогам саммита фон дер Ляйен заявила, что предложила повысить пошлины на российское и белорусское зерно. По ее словам, эта мера призвана предотвратить "дестабилизацию европейского рынка", а также лишить Москву доходов от торговли с Евросоюзом. "Это она так за голодающие страны переживает? Каким образом подобные меры будут способствовать продовольственной безопасности в мире? Никаким, они лишь усугубят и без того доведенную Западом до абсурда ситуацию с продовольствием в мире", - отметила Захарова в Telegram-канале.
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зерно, россия, белоруссия, мария захарова
Экономика, зерно, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Мария Захарова
06:07 22.03.2024
 
Захарова прокомментировала планы ЕС по зерну из России и Белоруссии

МИД: меры против зерна из России и Белоруссии усугубят ситуацию с продовольствием в мире

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен повысить пошлины на зерно из России и Белоруссии, отметив, что такие меры "усугубят и без того доведенную Западом до абсурда ситуацию с продовольствием в мире".
На пресс-конференции по итогам саммита фон дер Ляйен заявила, что предложила повысить пошлины на российское и белорусское зерно. По ее словам, эта мера призвана предотвратить "дестабилизацию европейского рынка", а также лишить Москву доходов от торговли с Евросоюзом.
"Это она так за голодающие страны переживает? Каким образом подобные меры будут способствовать продовольственной безопасности в мире? Никаким, они лишь усугубят и без того доведенную Западом до абсурда ситуацию с продовольствием в мире", - отметила Захарова в Telegram-канале.
% Пшеница - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
Названа причина, по которой европейцы разлюбили российское зерно
Вчера, 01:01
 
ЭкономиказерноРОССИЯБЕЛОРУССИЯМария Захарова
 
 
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