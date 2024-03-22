https://1prime.ru/20240322/zakharova-846610039.html
Захарова раскритиковала "двойные стандарты" Запада по терроризму
Захарова раскритиковала "двойные стандарты" Запада по терроризму - 22.03.2024, ПРАЙМ
Захарова раскритиковала "двойные стандарты" Запада по терроризму
Применение Западом двойных стандартов на мировой арене, заигрывание с этим завело его в глубочайший кризис, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T23:55+0300
2024-03-22T23:55+0300
2024-03-22T23:55+0300
происшествия
россия
крокус сити холл
москва
мария захарова
теракт
терроризм
https://cdnn.1prime.ru/img/84217/92/842179260_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7588afd5cc6617e911c817c5a31a25a2.jpg
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Применение Западом двойных стандартов на мировой арене, заигрывание с этим завело его в глубочайший кризис, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в связи с терактом заявил, что осуждает любую форму терроризма. Ведущий на радио Sputnik поинтересовался у Захаровой, что означает неконкретизированное осуждение Западом "терроризма в любых проявлениях". "Как недавно рассказал всему миру (глава дипломатии ЕС) Жозеп Боррель, есть прекрасные сады и дикие джунгли, понимаете, это заигрывание в двойные стандарты..., когда стандарт один, и мало того он очевиден и применяем к этой ситуации безоговорочно, это свидетельство глубочайшего кризиса Запада, опасного во всех проявлениях: и для них самих, и для мира в целом", — сказала Захарова. В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.По предварительным данным ЦОС ФСБ, 40 человек погибли, более 100 пострадали при ЧП в Подмосковье. По факту произошедшего в Красногорске Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье “Теракт”.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
https://1prime.ru/20240322/krokus-846607325.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84217/92/842179260_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_bf16c1353e452866f8bed53b4e681478.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, крокус сити холл, москва, мария захарова, теракт, терроризм
Происшествия, РОССИЯ, Крокус сити холл, МОСКВА, Мария Захарова, теракт, терроризм
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Применение Западом двойных стандартов на мировой арене, заигрывание с этим завело его в глубочайший кризис, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в связи с терактом заявил, что осуждает любую форму терроризма.
Ведущий на радио Sputnik поинтересовался у Захаровой, что означает неконкретизированное осуждение Западом "терроризма в любых проявлениях".
"Как недавно рассказал всему миру (глава дипломатии ЕС) Жозеп Боррель, есть прекрасные сады и дикие джунгли, понимаете, это заигрывание в двойные стандарты..., когда стандарт один, и мало того он очевиден и применяем к этой ситуации безоговорочно, это свидетельство глубочайшего кризиса Запада, опасного во всех проявлениях: и для них самих, и для мира в целом", — сказала Захарова.
МИД: огромные вопросы вызывает реакция генсека ООН на теракт в "Крокусе"
В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.
По предварительным данным ЦОС ФСБ, 40 человек погибли, более 100 пострадали при ЧП в Подмосковье. По факту произошедшего в Красногорске Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье “Теракт”.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.