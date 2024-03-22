https://1prime.ru/20240322/zakharova-846610039.html

Захарова раскритиковала "двойные стандарты" Запада по терроризму

Захарова раскритиковала "двойные стандарты" Запада по терроризму - 22.03.2024, ПРАЙМ

Захарова раскритиковала "двойные стандарты" Запада по терроризму

Применение Западом двойных стандартов на мировой арене, заигрывание с этим завело его в глубочайший кризис, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T23:55+0300

2024-03-22T23:55+0300

2024-03-22T23:55+0300

происшествия

россия

крокус сити холл

москва

мария захарова

теракт

терроризм

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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Применение Западом двойных стандартов на мировой арене, заигрывание с этим завело его в глубочайший кризис, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в связи с терактом заявил, что осуждает любую форму терроризма. Ведущий на радио Sputnik поинтересовался у Захаровой, что означает неконкретизированное осуждение Западом "терроризма в любых проявлениях". "Как недавно рассказал всему миру (глава дипломатии ЕС) Жозеп Боррель, есть прекрасные сады и дикие джунгли, понимаете, это заигрывание в двойные стандарты..., когда стандарт один, и мало того он очевиден и применяем к этой ситуации безоговорочно, это свидетельство глубочайшего кризиса Запада, опасного во всех проявлениях: и для них самих, и для мира в целом", — сказала Захарова. В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.По предварительным данным ЦОС ФСБ, 40 человек погибли, более 100 пострадали при ЧП в Подмосковье. По факту произошедшего в Красногорске Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье “Теракт”.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.

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россия, крокус сити холл, москва, мария захарова, теракт, терроризм