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"Жизнь в теплом местечке". Американцы представили будущее Зеленского
"Жизнь в теплом местечке". Американцы представили будущее Зеленского - 22.03.2024, ПРАЙМ
"Жизнь в теплом местечке". Американцы представили будущее Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский перегорел, поэтому после конфликта с Россиий он отправится зарабатывать лекциями за границей, заявил журналист издания... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T11:06+0300
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский перегорел, поэтому после конфликта с Россиий он отправится зарабатывать лекциями за границей, заявил журналист издания Natioinal Review Джим Герати. Тем не менее, читатели предполагают, что украинского лидера ждет сладкая жизнь в теплом местечке.По словам главреда англоязычной версии газеты Kyiv Post Богдано Нагайло, Зеленский превратился в совершенно измотанного человека. "Он стал раздражительнее. Он работает на износ. Не уверен, что он захочет удержать политическую власть любой ценой. Лично я думаю, что он хотел бы закончить конфликт на выгодных для Украины условиях, затем посмотреть, что будет дальше, и зарабатывать свои сотни тысяч лекциями в Штатах или где-нибудь еще. Может, он и вернется в политику через несколько лет, но мне кажется, что этот парень перегорел", - отметил Нагайло в беседе с Герати.По его мнению, репутация Владимира Зеленского как лидера может измениться в ближайшие годы. Тем не менее, в настоящее время Зеленский по-прежнему является достойным национальным лидером с приемлемым уровнем порядочности. Зеленский заслужил репутацию великого мастера общения, как на внутреннем, так и на международном уровне, и даже его критики восхищались его навыками, заявил Нагайло.Однако читатели NR не согласны с подобными высказываниями. "Я бы посоветовал всем любителям Зеленского валить на Украину и там голосовать за него сколько влезет — так ведь он выборы отменил. Так что это больше не вариант. А вообще все у Зеленского будет в порядке — будет жить припеваючи на свои миллионы где-нибудь в Лондоне, в Италии или в Штатах", - написал пользователь с ником Jacoby44.Некоторые пользователи высказывают мнение, что Зеленскому надо встретиться с Путиным и договориться о прекращении огня и мирных переговорах. Они сравнивают конфликт на Украине с Первой мировой войной и считают, что Украине понадобится новый план Маршалла для восстановления.В то же время есть комментарии, где сомневаются в будущем США и критикуют власть олигархов на Украине. Однако есть и позитивные комментарии, в которых выражается надежда на улучшение ситуации и скорейшее окончание конфликта.Полный текст читайте на ИноСМИ
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США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Новости
"Жизнь в теплом местечке". Американцы представили будущее Зеленского
National Review: Зеленского ждет жизнь в теплом местечке
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ.
Президент Украины Владимир Зеленский перегорел, поэтому после конфликта с Россиий он отправится зарабатывать лекциями за границей, заявил
журналист издания Natioinal Review Джим Герати. Тем не менее, читатели предполагают, что украинского лидера ждет сладкая жизнь в теплом местечке.
По словам главреда англоязычной версии газеты Kyiv Post Богдано Нагайло, Зеленский превратился в совершенно измотанного человека. "Он стал раздражительнее. Он работает на износ. Не уверен, что он захочет удержать политическую власть любой ценой. Лично я думаю, что он хотел бы закончить конфликт на выгодных для Украины условиях, затем посмотреть, что будет дальше, и зарабатывать свои сотни тысяч лекциями в Штатах или где-нибудь еще. Может, он и вернется в политику через несколько лет, но мне кажется, что этот парень перегорел", - отметил Нагайло в беседе с Герати.
По его мнению, репутация Владимира Зеленского как лидера может измениться в ближайшие годы. Тем не менее, в настоящее время Зеленский по-прежнему является достойным национальным лидером с приемлемым уровнем порядочности. Зеленский заслужил репутацию великого мастера общения, как на внутреннем, так и на международном уровне, и даже его критики восхищались его навыками, заявил Нагайло.
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Однако читатели NR не согласны с подобными высказываниями. "Я бы посоветовал всем любителям Зеленского валить на Украину и там голосовать за него сколько влезет — так ведь он выборы отменил. Так что это больше не вариант. А вообще все у Зеленского будет в порядке — будет жить припеваючи на свои миллионы где-нибудь в Лондоне, в Италии или в Штатах", - написал пользователь с ником Jacoby44.
Некоторые пользователи высказывают мнение, что Зеленскому надо встретиться с Путиным и договориться о прекращении огня и мирных переговорах. Они сравнивают конфликт на Украине с Первой мировой войной и считают, что Украине понадобится новый план Маршалла для восстановления.
В то же время есть комментарии, где сомневаются в будущем США и критикуют власть олигархов на Украине. Однако есть и позитивные комментарии, в которых выражается надежда на улучшение ситуации и скорейшее окончание конфликта.
Полный текст читайте
на ИноСМИ