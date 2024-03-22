https://1prime.ru/20240322/zelenskiy-846569199.html

"Жизнь в теплом местечке". Американцы представили будущее Зеленского

"Жизнь в теплом местечке". Американцы представили будущее Зеленского - 22.03.2024, ПРАЙМ

"Жизнь в теплом местечке". Американцы представили будущее Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский перегорел, поэтому после конфликта с Россиий он отправится зарабатывать лекциями за границей, заявил журналист издания... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T11:06+0300

2024-03-22T11:06+0300

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский перегорел, поэтому после конфликта с Россиий он отправится зарабатывать лекциями за границей, заявил журналист издания Natioinal Review Джим Герати. Тем не менее, читатели предполагают, что украинского лидера ждет сладкая жизнь в теплом местечке.По словам главреда англоязычной версии газеты Kyiv Post Богдано Нагайло, Зеленский превратился в совершенно измотанного человека. "Он стал раздражительнее. Он работает на износ. Не уверен, что он захочет удержать политическую власть любой ценой. Лично я думаю, что он хотел бы закончить конфликт на выгодных для Украины условиях, затем посмотреть, что будет дальше, и зарабатывать свои сотни тысяч лекциями в Штатах или где-нибудь еще. Может, он и вернется в политику через несколько лет, но мне кажется, что этот парень перегорел", - отметил Нагайло в беседе с Герати.По его мнению, репутация Владимира Зеленского как лидера может измениться в ближайшие годы. Тем не менее, в настоящее время Зеленский по-прежнему является достойным национальным лидером с приемлемым уровнем порядочности. Зеленский заслужил репутацию великого мастера общения, как на внутреннем, так и на международном уровне, и даже его критики восхищались его навыками, заявил Нагайло.Однако читатели NR не согласны с подобными высказываниями. "Я бы посоветовал всем любителям Зеленского валить на Украину и там голосовать за него сколько влезет — так ведь он выборы отменил. Так что это больше не вариант. А вообще все у Зеленского будет в порядке — будет жить припеваючи на свои миллионы где-нибудь в Лондоне, в Италии или в Штатах", - написал пользователь с ником Jacoby44.Некоторые пользователи высказывают мнение, что Зеленскому надо встретиться с Путиным и договориться о прекращении огня и мирных переговорах. Они сравнивают конфликт на Украине с Первой мировой войной и считают, что Украине понадобится новый план Маршалла для восстановления.В то же время есть комментарии, где сомневаются в будущем США и критикуют власть олигархов на Украине. Однако есть и позитивные комментарии, в которых выражается надежда на улучшение ситуации и скорейшее окончание конфликта.Полный текст читайте на ИноСМИ

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сша, украина, владимир зеленский, новости