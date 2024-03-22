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Глава ЕК предложила ограничения против зерна из России и Белоруссии

Глава ЕК предложила ограничения против зерна из России и Белоруссии - 22.03.2024, ПРАЙМ

Глава ЕК предложила ограничения против зерна из России и Белоруссии

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на саммите стран ЕС предложила принять меры против российского и белорусского зерна, | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T05:58+0300

2024-03-22T05:58+0300

2024-03-22T05:58+0300

экономика

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зерно

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БРЮССЕЛЬ, 22 мар - ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на саммите стран ЕС предложила принять меры против российского и белорусского зерна, "Мы подготовили предложение о повышении пошлин на экспортируемые Россией и Белоруссией зерновые, семена масличных культур и продуты из них", - заявила она в ходе пресс-конференции.Она уточнила, что такой шаг должен предотвратить "дестабилизацию европейского рынка", а также лишит Россию доходов от торговли с Евросоюзом. В Европе уже несколько лет продолжаются фермерские протесты. Первые акции прошли еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения "зеленого" регулирования в стране. В прошлом году протесты перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Помимо "зелёной" повестки, фермеры в первую очередь протестуют из-за низких цен на свою продукцию, которые установились в результате ввоза товаров из Украины, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования со стороны бюджета. Против ввоза украинского зерна, в частности, резко выступают польские фермеры, они регулярно организуют акции протеста, блокируя подъездные пути к пограничным переходам с Украиной.

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россия, белоруссия, зерно, санкции против рф