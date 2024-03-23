https://1prime.ru/20240323/846611435.html

МЧС опубликовало список пострадавших при теракте в "Крокусе"

МЧС опубликовало список пострадавших при теракте в "Крокусе" - 23.03.2024, ПРАЙМ

МЧС опубликовало список пострадавших при теракте в "Крокусе"

МЧС России опубликовало список лиц, пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", в нем значатся 99 человек. | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T05:15+0300

2024-03-23T05:15+0300

2024-03-23T05:15+0300

происшествия

крокус сити холл

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/16/846599631_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_79b4c0dbe9cf739117975be34a8eaaa8.jpg

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. МЧС России опубликовало список лиц, пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", в нем значатся 99 человек. Информация опубликована по состоянию на 4.00 мск на официальном сайте ведомства. Согласно сообщению, 84 пострадавших находятся в Москве, 15 — в Подмосковье. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли не менее 60 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о произошедшем в "Крокусе". Глава государства постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.

https://1prime.ru/20240322/846609777.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крокус сити холл