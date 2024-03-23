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МЧС опубликовало список пострадавших при теракте в "Крокусе"
МЧС опубликовало список пострадавших при теракте в "Крокусе" - 23.03.2024, ПРАЙМ
МЧС опубликовало список пострадавших при теракте в "Крокусе"
МЧС России опубликовало список лиц, пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", в нем значатся 99 человек. | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T05:15+0300
2024-03-23T05:15+0300
2024-03-23T05:15+0300
происшествия
крокус сити холл
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. МЧС России опубликовало список лиц, пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", в нем значатся 99 человек. Информация опубликована по состоянию на 4.00 мск на официальном сайте ведомства. Согласно сообщению, 84 пострадавших находятся в Москве, 15 — в Подмосковье. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли не менее 60 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о произошедшем в "Крокусе". Глава государства постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
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крокус сити холл
Происшествия, Крокус сити холл
МЧС опубликовало список пострадавших при теракте в "Крокусе"
МЧС: при теракте в "Крокусе" пострадали 99 человек
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. МЧС России опубликовало список лиц, пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", в нем значатся 99 человек.
Информация опубликована по состоянию на 4.00 мск на официальном сайте
ведомства.
Согласно сообщению, 84 пострадавших находятся в Москве, 15 — в Подмосковье.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли не менее 60 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Теракт в Москве похож на методы одной мировой державы, заявил Вучич
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о произошедшем в "Крокусе". Глава государства постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.