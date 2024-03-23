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Рубль в конце марта найдет силы для стабильности

Рубль в конце марта найдет силы для стабильности - 23.03.2024, ПРАЙМ

Рубль в конце марта найдет силы для стабильности

Курс российской валюты на завершившейся рабочей неделе по большому счету стабилизировался около уровней предыдущего закрытия против основных валют, торгующихся... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T05:24+0300

2024-03-23T05:24+0300

2024-03-23T05:24+0300

мнения аналитиков

курсы валют

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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Курс российской валюты на завершившейся рабочей неделе по большому счету стабилизировался около уровней предыдущего закрытия против основных валют, торгующихся на Московской бирже. Таким образом, рубль после спокойно прошедших выборов президента РФ взял паузу в колебаниях. Курсовые диапазоны инвалют при этом оказались суженными: по доллару – это 91,31-93,44 рубля, по юаню: 12,65-12,94 рубля, по евро: 99,54-101,7 рубля.Предсказуемое решение ЦБ РФ, оставившего ключевую ставку на уровне 16% годовых, также мало повлияло на курсовую динамику. Некоторую краткосрочную волатильность принесла экспирация квартальных валютных деривативов, однако на этом все и закончилось.В итоге, на внутреннем валютном рынке курс доллара за неделю снизился на 10 копеек до 92,80 рубля, юаня — на 12 копеек до 12,75 рубля, евро –на 93 копейки до 101,22 рубля.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели выросла в район 7,95 тысячи против 7,9 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ КОРРЕКТИРОВАЛСЯ ВВЕРХ ЧЕРЕЗ ВОЛАТИЛЬНОСТЬРубль начал рабочую неделю ростом против основных валют на Мосбирже. Перед выборами президента РФ, рубль слабел. Частично сказывались опасения по поводу геополитической ситуации. Однако они не оправдались, поэтому спрос на иностранную валюту в понедельник уменьшился, а предложение увеличилось. Ее продавали игроки, которые перед выходными слишком перестраховывались.Позитивные сигналы приходили с рынка российского госдолга. Минфин России разместил на безлимитном аукционе ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26244 с погашением в марте 2034 года на 95,094 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 113,782 миллиарда. Объем размещения оказался максимальным с 17 января, квартальный план размещения выполнен на 96%.Наконец, позитивную роль для рубля на этот раз сыграла экспирация валютных фьючерсов 21 марта. Расчеты по ним производятся по так называемому фиксингу Московской биржи — курсу рубля на торгах в период с 12.15 до 12.30 мск. Как раз в это время в четверг на Мосбирже возросли объемы торгов, а рубль получил импульс к росту, поскольку конъюнктура на этот раз сложилась в пользу российской валюты.ПРОГНОЗЫЗавершение рабочей недели рубль провел в разнонаправленных колебаниях против основных валют. При этом ЦБ РФ, как и ожидалось, сохранил ключевую ставку на уровне 16%: годовых.Текущее инфляционное давление в России постепенно ослабевает, но остается высоким, считает регулятор. Денежно-кредитные условия в РФ ужесточаются вслед за повышением ключевой ставки во второй половине 2023 года, полагает ЦБ.Таким образом, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, по-видимому, сохраняется, что будет поддерживать курс рубля. Пик налогового периода марта на предстоящей неделе также будет на руку рублю.Наконец, все меньше остается времени для принятия решения по судьбе обязательной продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами. Правительство ратует за ее продление после 30 апреля — до конца 2024 года, однако ЦБ РФ – против.Суммарно, в этих условиях пока представляется логичным сохранение курса около 92 рублей с потенциалом снижения ниже этой отметки.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков, курсы валют