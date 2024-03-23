https://1prime.ru/20240323/846611868.html
Над зрительным залом в "Крокусе" рухнула крыша, сообщил глава Подмосковья
Над зрительным залом в "Крокусе" рухнула крыша, сообщил глава Подмосковья - 23.03.2024, ПРАЙМ
Над зрительным залом в "Крокусе" рухнула крыша, сообщил глава Подмосковья
Над зрительным залом в "Крокус сити холле" рухнула крыша, идет разбор завалов. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T05:30+0300
2024-03-23T05:30+0300
2024-03-23T05:35+0300
происшествия
крокус сити холл
андрей воробьев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/16/846607563_0:125:3195:1922_1920x0_80_0_0_77cc21531dce49d38bb9ce49d2bc671e.jpg
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Над зрительным залом в "Крокус сити холле" рухнула крыша, идет разбор завалов. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. "Спасатели смогли зайти в зрительный зал, где долгое время была высокая температура и где, по всей видимости, был эпицентр пожара. Крыша над зрительным залом рухнула, разбор завалов пока продолжается", — сказано в сообщении. Воробьев также сообщил, что продолжается пролив конструкций. По его словам, отдельные очаги возгорания еще остались, но в основном огонь ликвидирован.В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.Воробьев ранее сообщал, что на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли не менее 60 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус Сити Холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
https://1prime.ru/20240322/krokus-846607325.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/16/846607563_233:0:2962:2047_1920x0_80_0_0_8ba029b919ad3c240f30ccf738ec3232.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крокус сити холл, андрей воробьев
Происшествия, Крокус сити холл, Андрей Воробьев
Над зрительным залом в "Крокусе" рухнула крыша, сообщил глава Подмосковья
Воробьев: над зрительным залом в "Крокусе" рухнула крыша, продолжается разбор завалов
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Над зрительным залом в "Крокус сити холле" рухнула крыша, идет разбор завалов. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Спасатели смогли зайти в зрительный зал, где долгое время была высокая температура и где, по всей видимости, был эпицентр пожара. Крыша над зрительным залом рухнула, разбор завалов пока продолжается", — сказано в сообщении.
Воробьев также сообщил, что продолжается пролив конструкций. По его словам, отдельные очаги возгорания еще остались, но в основном огонь ликвидирован.
В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.
МИД: огромные вопросы вызывает реакция генсека ООН на теракт в "Крокусе"
Воробьев ранее сообщал, что на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.
Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли не менее 60 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус Сити Холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.