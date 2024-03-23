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На Куйбышевском НПЗ в Самарской области произошел пожар
На Куйбышевском НПЗ в Самарской области произошел пожар - 23.03.2024, ПРАЙМ
На Куйбышевском НПЗ в Самарской области произошел пожар
На Куйбышевском НПЗ в Самарской области произошел пожар. Об этом агентству РИА Новости сообщили в ЕДДС Куйбышевского района Самары. | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T05:38+0300
2024-03-23T05:38+0300
2024-03-23T05:38+0300
происшествия
самарская область
нпз
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САМАРА, 23 мар - ПРАЙМ. На Куйбышевском НПЗ в Самарской области произошел пожар. Об этом агентству РИА Новости сообщили в ЕДДС Куйбышевского района Самары. "Пожар есть, без подробностей", — заявили в ведомстве.
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самарская область, нпз
Происшествия, Самарская область, НПЗ
На Куйбышевском НПЗ в Самарской области произошел пожар
РИА Новости: на Куйбышевском НПЗ в Самарской области произошло возгорание