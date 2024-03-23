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На Куйбышевском НПЗ в Самарской области произошел пожар

На Куйбышевском НПЗ в Самарской области произошел пожар - 23.03.2024, ПРАЙМ

На Куйбышевском НПЗ в Самарской области произошел пожар

На Куйбышевском НПЗ в Самарской области произошел пожар. Об этом агентству РИА Новости сообщили в ЕДДС Куйбышевского района Самары. | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T05:38+0300

2024-03-23T05:38+0300

2024-03-23T05:38+0300

происшествия

самарская область

нпз

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САМАРА, 23 мар - ПРАЙМ. На Куйбышевском НПЗ в Самарской области произошел пожар. Об этом агентству РИА Новости сообщили в ЕДДС Куйбышевского района Самары. "Пожар есть, без подробностей", — заявили в ведомстве.

самарская область

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самарская область, нпз