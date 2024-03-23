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Врач рассказал о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе"
Врач рассказал о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе" - 23.03.2024, ПРАЙМ
Врач рассказал о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе"
Состояние пострадавших при теракте в "Крокус сити холле" распределяется примерно поровну. Есть люди в тяжелом состоянии и в более легком. Об этом сообщил... | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T05:53+0300
2024-03-23T05:53+0300
2024-03-23T07:02+0300
происшествия
крокус сити холл
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Состояние пострадавших при теракте в "Крокус сити холле" распределяется примерно поровну. Есть люди в тяжелом состоянии и в более легком. Об этом сообщил журналистам директор Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Сергей Петриков. "У поступивших пациентов разное состояние. Есть пациенты, которые находятся в тяжелом состоянии, есть пациенты, которые находятся в более легком состоянии, где-то это 50 на 50", — сказал он. Петриков добавил, что есть пациенты, которые прошли через операционную, у которых очень тяжелые ожоги, а есть более легкие пациенты. "Они распределены кто-то в реанимации, кто-то в диагностическом отделении", — уточнил врач. В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли не менее 60 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус Сити Холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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Вертолет скорой помощи у НИИ Склифосовского
Еще один вертолет скорой помощи прибыл в НИИ Склифосовского. Всего корреспонденты РИА Новости насчитали их уже четыре.
2024-03-23T05:53+0300
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крокус сити холл, видео
Происшествия, Крокус сити холл
Врач рассказал о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе"
Петриков: состояние пострадавших при теракте в "Крокусе" распределяется примерно поровну
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Состояние пострадавших при теракте в "Крокус сити холле" распределяется примерно поровну. Есть люди в тяжелом состоянии и в более легком. Об этом сообщил журналистам директор Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Сергей Петриков.
"У поступивших пациентов разное состояние. Есть пациенты, которые находятся в тяжелом состоянии, есть пациенты, которые находятся в более легком состоянии, где-то это 50 на 50", — сказал он.
Петриков добавил, что есть пациенты, которые прошли через операционную, у которых очень тяжелые ожоги, а есть более легкие пациенты.
"Они распределены кто-то в реанимации, кто-то в диагностическом отделении", — уточнил врач.
В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.
Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли не менее 60 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус Сити Холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.