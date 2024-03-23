Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пожар полностью уничтожил верхние этажи "Крокус сити холла" - 23.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240323/846612957.html
Пожар полностью уничтожил верхние этажи "Крокус сити холла"
Пожар полностью уничтожил верхние этажи "Крокус сити холла" - 23.03.2024, ПРАЙМ
Пожар полностью уничтожил верхние этажи "Крокус сити холла"
Верхние этажи расположенного в подмосковном Красногорске "Крокус сити холла" полностью уничтожены пожаром, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T06:14+0300
2024-03-23T07:00+0300
происшествия
крокус сити холл
пожар
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/16/846607629_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_88b35aa9d063c9e4203707c1e13a8b62.jpg
КРАСНОГОРСК, 23 мар - ПРАЙМ. Верхние этажи расположенного в подмосковном Красногорске "Крокус сити холла" полностью уничтожены пожаром, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. Отмечается, что пожар уничтожил минимум три верхних этажа, стекла полностью выбиты, внутри виден выгоревший интерьер "Крокуса". Ранее РИА Новости сообщили, что пожарные продолжают тушить горящую крышу здания. По данным агентства, на территорию рядом с "Крокусом" не пускают ни журналистов, ни прохожих, по ее периметру дежурят вооруженные автоматами полицейские. С задней части здания, дальше от МКАД, видно работу пожарных, которые на подъемниках продолжают тушить горящую крышу здания. У "Крокус сити холла" по-прежнему много полиции и спасателей, сообщал журналист РИА Новости с места событий.В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли не менее 60 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус Сити Холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Работа пожарных у "Крокус Сити Холла"
Пожарные продолжают работы у "Крокуса". Самые свежие кадры РИА Новости с места.
2024-03-23T06:14+0300
true
PT0M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/16/846607629_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_b057356158ae5dc54f585c29211faf3a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
крокус сити холл, пожар, видео
Происшествия, Крокус сити холл, пожар
Пожар полностью уничтожил верхние этажи "Крокус сити холла"
КРАСНОГОРСК, 23 мар - ПРАЙМ. Верхние этажи расположенного в подмосковном Красногорске "Крокус сити холла" полностью уничтожены пожаром, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.
2024-03-23T06:14+0300
true
PT0M11S
06:14 23.03.2024 (обновлено: 07:00 23.03.2024)
 
Пожар полностью уничтожил верхние этажи "Крокус сити холла"

РИА Новости: верхние этажи "Крокус Сити Холла" полностью выгорели

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкТеракт в "Крокус Сити Холле" в Москве
Теракт в Крокус Сити Холле в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КРАСНОГОРСК, 23 мар - ПРАЙМ. Верхние этажи расположенного в подмосковном Красногорске "Крокус сити холла" полностью уничтожены пожаром, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.
Отмечается, что пожар уничтожил минимум три верхних этажа, стекла полностью выбиты, внутри виден выгоревший интерьер "Крокуса".
Ранее РИА Новости сообщили, что пожарные продолжают тушить горящую крышу здания.
По данным агентства, на территорию рядом с "Крокусом" не пускают ни журналистов, ни прохожих, по ее периметру дежурят вооруженные автоматами полицейские. С задней части здания, дальше от МКАД, видно работу пожарных, которые на подъемниках продолжают тушить горящую крышу здания. У "Крокус сити холла" по-прежнему много полиции и спасателей, сообщал журналист РИА Новости с места событий.
В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.
Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли не менее 60 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус Сити Холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
 
ПроисшествияКрокус сити холлпожар
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала