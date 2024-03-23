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Пожар полностью уничтожил верхние этажи "Крокус сити холла"

Пожар полностью уничтожил верхние этажи "Крокус сити холла" - 23.03.2024, ПРАЙМ

Пожар полностью уничтожил верхние этажи "Крокус сити холла"

Верхние этажи расположенного в подмосковном Красногорске "Крокус сити холла" полностью уничтожены пожаром, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T06:14+0300

2024-03-23T06:14+0300

2024-03-23T07:00+0300

происшествия

крокус сити холл

пожар

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КРАСНОГОРСК, 23 мар - ПРАЙМ. Верхние этажи расположенного в подмосковном Красногорске "Крокус сити холла" полностью уничтожены пожаром, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. Отмечается, что пожар уничтожил минимум три верхних этажа, стекла полностью выбиты, внутри виден выгоревший интерьер "Крокуса". Ранее РИА Новости сообщили, что пожарные продолжают тушить горящую крышу здания. По данным агентства, на территорию рядом с "Крокусом" не пускают ни журналистов, ни прохожих, по ее периметру дежурят вооруженные автоматами полицейские. С задней части здания, дальше от МКАД, видно работу пожарных, которые на подъемниках продолжают тушить горящую крышу здания. У "Крокус сити холла" по-прежнему много полиции и спасателей, сообщал журналист РИА Новости с места событий.В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли не менее 60 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус Сити Холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

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Работа пожарных у "Крокус Сити Холла" Пожарные продолжают работы у "Крокуса". Самые свежие кадры РИА Новости с места. 2024-03-23T06:14+0300 true PT0M11S

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крокус сити холл, пожар, видео