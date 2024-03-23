https://1prime.ru/20240323/846613145.html
Основные меры по экстренной помощи пострадавшим выполнены, заявил Мурашко
Основные меры по экстренной помощи пострадавшим выполнены, заявил Мурашко - 23.03.2024, ПРАЙМ
Основные меры по экстренной помощи пострадавшим выполнены, заявил Мурашко
Все основные мероприятия по оказанию экстренной помощи пострадавшим при теракте в "Крокус сити холле" завершены. Об этом сообщил министр здравоохранения России... | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T06:28+0300
2024-03-23T06:28+0300
2024-03-23T06:28+0300
происшествия
крокус сити холл
михаил мурашко
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Все основные мероприятия по оказанию экстренной помощи пострадавшим при теракте в "Крокус сити холле" завершены. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Все основные мероприятия по экстренной помощи завершены, продолжается работа именно с тяжелыми пациентами, все переходит в стабильный режим", — процитировал слова министра Telegram-канал Мнздрава. В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли не менее 60 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус Сити Холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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крокус сити холл, михаил мурашко
Происшествия, Крокус сити холл, Михаил Мурашко
Основные меры по экстренной помощи пострадавшим выполнены, заявил Мурашко
Мурашко: все основные мероприятия по экстренной помощи пострадавшим в "Крокусе" завершены
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Все основные мероприятия по оказанию экстренной помощи пострадавшим при теракте в "Крокус сити холле" завершены. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Все основные мероприятия по экстренной помощи завершены, продолжается работа именно с тяжелыми пациентами, все переходит в стабильный режим", — процитировал слова министра Telegram-канал Мнздрава.
В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.
Врач рассказал о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе"
Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли не менее 60 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус Сити Холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.