https://1prime.ru/20240323/846613303.html
Япония осудила теракт в "Крокус Сити Холле"
Япония осудила теракт в "Крокус Сити Холле" - 23.03.2024, ПРАЙМ
Япония осудила теракт в "Крокус Сити Холле"
Японский МИД осудил нападение на гражданских лиц в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" и выразил соболезнования семьям погибших. | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T06:33+0300
2024-03-23T06:33+0300
2024-03-23T06:33+0300
происшествия
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япония
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ТОКИО, 23 мар – ПРАЙМ. Японский МИД осудил нападение на гражданских лиц в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" и выразил соболезнования семьям погибших. "В связи с инцидентом со стрельбой, произошедшим на коммерческом объекте в Красногорске в Московской области в Российской Федерации 22 марта по местному времени, повлекшим многочисленные жертвы, Япония категорически осуждает подобные нападения на гражданских лиц. Япония выражает искренние соболезнования семьям погибших и сочувствие от всего сердца пострадавшим", — сказано в заявлении пресс-секретаря МИД Японии. Посольство РФ в Японии приспустило флаг в связи с терактом, сообщил РИА Новости представитель дипмисии. В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли не менее 60 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус Сити Холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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крокус сити холл, япония
Происшествия, Крокус сити холл, ЯПОНИЯ
Япония осудила теракт в "Крокус Сити Холле"
МИД Японии осудил теракт в "Крокусе" и выразил соболезнования семьям погибших
ТОКИО, 23 мар – ПРАЙМ. Японский МИД осудил нападение на гражданских лиц в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" и выразил соболезнования семьям погибших.
"В связи с инцидентом со стрельбой, произошедшим на коммерческом объекте в Красногорске в Московской области в Российской Федерации 22 марта по местному времени, повлекшим многочисленные жертвы, Япония категорически осуждает подобные нападения на гражданских лиц. Япония выражает искренние соболезнования семьям погибших и сочувствие от всего сердца пострадавшим", — сказано в заявлении пресс-секретаря МИД Японии.
Посольство РФ в Японии приспустило флаг в связи с терактом, сообщил РИА Новости представитель дипмисии.
В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.
Король Саудовской Аравии выразил соболезнования из-за теракта в "Крокусе"
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.
Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли не менее 60 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус Сити Холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.