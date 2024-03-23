https://1prime.ru/20240323/846613978.html

В Хабаровском крае отменили развлекательные мероприятия

В Хабаровском крае отменили развлекательные мероприятия - 23.03.2024, ПРАЙМ

В Хабаровском крае отменили развлекательные мероприятия

В Хабаровском крае из-за трагедии в подмосковном "Крокус сити холле" на несколько дней отменили развлекательные мероприятия. Об этом сообщило региональное... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T06:54+0300

2024-03-23T06:54+0300

2024-03-23T06:55+0300

происшествия

крокус сити холл

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 23 мар - ПРАЙМ. В Хабаровском крае из-за трагедии в подмосковном "Крокус сити холле" на несколько дней отменили развлекательные мероприятия. Об этом сообщило региональное министерство культуры. "В связи с терактом в "Крокус сити холле" в Красногорске министерство культуры Хабаровского края выражает соболезнования родным и близким погибших, желает скорейшего выздоровления пострадавшим. В ближайшие дни в Хабаровском крае отменены мероприятия увеселительного (развлекательного) характера, при этом, просветительские события состоятся в учреждениях с усиленными мерами безопасности", — сказано в сообщении на сайте ведомства. Глава региона Михаил Дегтярев выразил соболезнования родным и близким пострадавших в теракте. "Единственный возможный ответ на это преступление против человечности – наши единство и сплочение. Только вместе мы выстоим и победим... Вечная память погибшим. Сил родным и близким – Хабаровский край сегодня скорбит вместе с вами. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — написал он в своем Telegram-канале. Минтранс России с 22 марта ввел на объектах транспортной инфраструктуры максимальный – третий – уровень безопасности. Граждан просят заранее прибывать на вокзалы и в аэропорты. Международный аэропорт Хабаровск сообщил, что пассажирам, вылетающим в Москву компанией "Аэрофлот" в период с 20.00 местного времени 22 марта по 25-е число включительно, разрешается вынужденное переоформление авиабилетов на три ближайших дня от первоначальной даты вылета с сохранением маршрута или вынужденный возврат полной стоимости перевозки. В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли не менее 60 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус Сити Холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

https://1prime.ru/20240323/846612361.html

хабаровский край

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крокус сити холл, хабаровский край