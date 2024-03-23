https://1prime.ru/20240323/846615540.html

В московском метрополитене проверяют сумки пассажиров, сообщили СМИ

В московском метрополитене проверяют сумки пассажиров, сообщили СМИ - 23.03.2024, ПРАЙМ

В московском метрополитене проверяют сумки пассажиров, сообщили СМИ

Сотрудники службы транспортной безопасности проверяют сумки и рюкзаки пассажиров на некоторых станциях московского метро, сообщил корреспондент РИА Новости. | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T07:20+0300

2024-03-23T07:20+0300

2024-03-23T07:20+0300

происшествия

московское метро

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Сотрудники службы транспортной безопасности проверяют сумки и рюкзаки пассажиров на некоторых станциях московского метро, сообщил корреспондент РИА Новости. Ранее Минтранс РФ сообщил, что на объектах транспорта продолжает действовать максимальный третий уровень безопасности. По данным РИА Новости, утром в субботу меры безопасности усилены на станциях Павелецкая и Серпуховская. Сотрудники транспортной безопасности проверяют сумки и рюкзаки пассажиров при входе. В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли не менее 60 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус Сити Холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

https://1prime.ru/20240323/846615393.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

московское метро, крокус сити холл