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Беспилотники атаковали Куйбышевский НПЗ в Самарской области - 23.03.2024, ПРАЙМ
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Беспилотники атаковали Куйбышевский НПЗ в Самарской области
Беспилотники атаковали Куйбышевский НПЗ в Самарской области - 23.03.2024, ПРАЙМ
Беспилотники атаковали Куйбышевский НПЗ в Самарской области
Беспилотные летательные аппараты атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод НПЗ, а также попытались нанести удар по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской... | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T07:45+0300
2024-03-23T08:44+0300
энергетика
самарская область
нпз
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САМАРА, 23 мар - ПРАЙМ. Беспилотные летательные аппараты атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод НПЗ, а также попытались нанести удар по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области. В результате инцидента жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Дмитрий Азаров. "Сегодня ночью были совершены атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие предприятия региона. На Куйбышевском НПЗ в результате произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы и силовые ведомства, создан оперативный штаб. По Новокуйбышевскому НПЗ попытку атаки удалось отбить", — сказал он.По его словам, ущерба технологическому оборудованию в результате попытки атаки на Новокуйбышевский НПЗ нет."По Новокуйбышевскому НПЗ попытку атаки удалось отбить. Ущерба технологическому оборудованию не нанесено", — заявил Азаров.Позднее в правительстве региона сообщили, что пожарные ликвидировали открытое горение на Куйбышевском НПЗ."В 7.58 (6.58 мск) локализация пожара. В 8.16 (7.16 мск) объявлена ликвидация открытого горения", — заявили в правительстве области.Ранее Азаров сообщил, что на Куйбышевском НПЗ в результате атаки произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. На месте работают экстренные службы и силовые ведомства.
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самарская область, нпз
Энергетика, Самарская область, НПЗ
07:45 23.03.2024 (обновлено: 08:44 23.03.2024)
 
Беспилотники атаковали Куйбышевский НПЗ в Самарской области

Губернатор Самарской области Азаров: беспилотники атаковали Куйбышевский НПЗ

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПожарные автомобили
Пожарные автомобили - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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САМАРА, 23 мар - ПРАЙМ. Беспилотные летательные аппараты атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод НПЗ, а также попытались нанести удар по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области. В результате инцидента жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Дмитрий Азаров.
"Сегодня ночью были совершены атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие предприятия региона. На Куйбышевском НПЗ в результате произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы и силовые ведомства, создан оперативный штаб. По Новокуйбышевскому НПЗ попытку атаки удалось отбить", — сказал он.
По его словам, ущерба технологическому оборудованию в результате попытки атаки на Новокуйбышевский НПЗ нет.
"По Новокуйбышевскому НПЗ попытку атаки удалось отбить. Ущерба технологическому оборудованию не нанесено", — заявил Азаров.
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Позднее в правительстве региона сообщили, что пожарные ликвидировали открытое горение на Куйбышевском НПЗ.
"В 7.58 (6.58 мск) локализация пожара. В 8.16 (7.16 мск) объявлена ликвидация открытого горения", — заявили в правительстве области.
Ранее Азаров сообщил, что на Куйбышевском НПЗ в результате атаки произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. На месте работают экстренные службы и силовые ведомства.
 
ЭнергетикаСамарская областьНПЗ
 
 
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