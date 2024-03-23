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В Оренбургской области отменили массовые мероприятия

В Оренбургской области отменили массовые мероприятия - 23.03.2024, ПРАЙМ

В Оренбургской области отменили массовые мероприятия

В Оренбургской области отменены массовые культурные и спортивные мероприятия после теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщил губернатор региона Денис... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T07:57+0300

2024-03-23T07:57+0300

2024-03-23T07:57+0300

происшествия

оренбургская область

крокус сити холл

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УФА, 23 мар - ПРАЙМ. В Оренбургской области отменены массовые культурные и спортивные мероприятия после теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщил губернатор региона Денис Паслер. "Распорядился об отмене всех массовых культурных и спортивных мероприятий в регионе в эти выходные", — написал он в своем Telegram-канале. Минкультуры Оренбургской области сообщило что библиотечные и музейные организации, а также образовательные организации в эти дни открыты и работают в текущем режиме, но без проведения развлекательных дополнительных мероприятий. "Отменены спектакли. Театры готовы будут вернуть средства за приобретенные билеты или предложить зрителям перенос на другу дату показа. Зрителей просят отнестись с пониманием", — сообщили в областном минкультуры. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.

https://1prime.ru/20240323/846616319.html

оренбургская область

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оренбургская область, крокус сити холл