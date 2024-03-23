https://1prime.ru/20240323/846618008.html

Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокус Сити Холле"

Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокус Сити Холле" - 23.03.2024, ПРАЙМ

Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокус Сити Холле"

Председатель КНР Си Цзиньпин отправил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с произошедшим в Подмосковье терактом. Об этом... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T08:32+0300

2024-03-23T08:32+0300

2024-03-23T08:40+0300

происшествия

крокус сити холл

си цзиньпин

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ПЕКИН, 23 мар - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин отправил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с произошедшим в Подмосковье терактом. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. "Си Цзиньпин направил телеграмму с соболезнованиями президенту РФ Владимиру Путину в связи с серьезной террористической атакой в России", — сказано в сообщении телеканала. Си Цзиньпин также отметил, что Пекин решительно осуждает террористическую атаку и поддерживает усилия российских властей по укреплению национальной безопасности."Китай выступает против всех форм терроризма, решительно осуждает террористическую атаку и твердо поддерживает усилия властей РФ по поддержанию национальной безопасности", — приводит телеканал текст телеграммы.Си Цзиньпин добавил, что был потрясен, узнав о теракте."От имени правительства и народа Китая я хотел бы выразить глубокие соболезнования в связи с погибшими, а также выразить искреннее сочувствие пострадавшим и их семьям", — заявил китайский лидер.В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли не менее 60 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус Сити Холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

https://1prime.ru/20240323/846612655.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крокус сити холл, си цзиньпин