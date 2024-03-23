https://1prime.ru/20240323/846618418.html
Южная Корея выразила соболезнования из-за теракта в "Крокус Сити Холле"
Южная Корея выразила соболезнования из-за теракта в "Крокус Сити Холле" - 23.03.2024, ПРАЙМ
Южная Корея выразила соболезнования из-за теракта в "Крокус Сити Холле"
Власти Южной Кореи выразили соболезнования в связи с терактом в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении МИД Республики Корея. | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T08:37+0300
2024-03-23T08:37+0300
2024-03-23T08:37+0300
происшествия
крокус сити холл
южная корея
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СЕУЛ, 23 мар – ПРАЙМ. Власти Южной Кореи выразили соболезнования в связи с терактом в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении МИД Республики Корея. "Правительство РК выражает глубокие соболезнования семьям погибших в результате чудовищной террористической атаки в московском концертном зале "Крокус Сити Холл". Разделяем скорбь российского народа. Надеемся, что в ходе оперативного расследования будет точно установлено, кто стоит за данным инцидентом", - говорится в заявлении. В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли не менее 60 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус Сити Холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
https://1prime.ru/20240323/846618008.html
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крокус сити холл, южная корея
Происшествия, Крокус сити холл, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Южная Корея выразила соболезнования из-за теракта в "Крокус Сити Холле"
МИД Южной Кореи передал соболезнования правительства страны из-за теракта в "Крокусе"
СЕУЛ, 23 мар – ПРАЙМ. Власти Южной Кореи выразили соболезнования в связи с терактом в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении МИД Республики Корея.
"Правительство РК выражает глубокие соболезнования семьям погибших в результате чудовищной террористической атаки в московском концертном зале "Крокус Сити Холл". Разделяем скорбь российского народа. Надеемся, что в ходе оперативного расследования будет точно установлено, кто стоит за данным инцидентом", - говорится в заявлении.
В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.
Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокус Сити Холле"
Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли не менее 60 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус Сити Холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.