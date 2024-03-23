https://1prime.ru/20240323/846618752.html

Клишас рассказал о причастности западных спецслужб к теракту в "Крокусе"

Клишас рассказал о причастности западных спецслужб к теракту в "Крокусе" - 23.03.2024, ПРАЙМ

Клишас рассказал о причастности западных спецслужб к теракту в "Крокусе"

Произошедший в подмосковном "Крокус сити холле" теракт является частью войны, которую западные спецслужбы ведут с Россией уже много лет, считает сенатор РФ... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T08:53+0300

2024-03-23T08:53+0300

2024-03-23T08:53+0300

происшествия

крокус сити холл

андрей клишас

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Произошедший в подмосковном "Крокус сити холле" теракт является частью войны, которую западные спецслужбы ведут с Россией уже много лет, считает сенатор РФ Андрей Клишас.Он выразил уверенность, что теракт в "Крокусе" будет расследован и исполнители станут известны уже сегодня."У меня нет никаких сомнений в том, что эта атака — часть той войны, которую западные спецслужбы ведут с Россией уже много лет. Мы всё помним. Поддержка террористов на Кавказе в 90-е, госпереворот на Украине в 2014-м, срыв Минских соглашений, уничтожение мирных граждан в Новороссии, русофобия, поддержка неонацизма, "Крокус". Всё это этапы одной войны с Россией и заказчики тут одни", — написал сенатор своем в Telegram-канале. Ранее официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома США Эдриенн Уотсон сообщила агентству РИА Новости, что Вашингтон в марте получил данные о подготовке теракта в Москве, предположительно в местах массового скопления людей, и поделились ими с российской стороной. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если у США есть достоверные данные по теракту в "Крокус сити холле", их следует незамедлительно передать российской стороне. Захарова также отметила, что вызывает вопросы реакция Вашингтона, заявившего, что Украина и украинцы непричастны к данному теракту. Она задалась вопросом, "на каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-то выводы в разгар трагедии о чьей-либо причастности".

https://1prime.ru/20240322/846609777.html

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крокус сити холл, андрей клишас