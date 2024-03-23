https://1prime.ru/20240323/846619993.html

Вьетнам выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокус Сити Холле"

Вьетнам выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокус Сити Холле" - 23.03.2024, ПРАЙМ

Вьетнам выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокус Сити Холле"

Исполняющая обязанности президента Вьетнама Во Тхи Ань Сюань направила телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в подмосковном Красногорске президенту... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T09:23+0300

2024-03-23T09:23+0300

2024-03-23T09:23+0300

происшествия

крокус сити холл

вьетнам

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Исполняющая обязанности президента Вьетнама Во Тхи Ань Сюань направила телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в подмосковном Красногорске президенту РФ Владимиру Путину. Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Сон направил телеграмму с соболезнованиями главе МИД РФ Сергею Лаврову. Об этом сообщила вьетнамская газета Voice of Vietnam со ссылкой на МИД страны. "Сегодня, 23 марта исполняющая обязанности президента Во Тхи Ань Сюань направил телеграмму с соболезнованиями президенту России В. Путину. В тот же день министр иностранных дел Буй Тхань Сон направил телеграмму с соболезнованиями министру иностранных дел России С. Лаврову", — пишет издание. Пресс-секретарь МИД Вьетнама Фам Тху Ханг также передала соболезнования Вьетнама российскому народу. По ее словам, во Вьетнаме были очень шокированы, получив информацию об этом жестоком террористическом нападении, и хотели бы направить российскому правительству, российскому народу и семьям жертв самые глубокие соболезнования. "Вьетнам решительно осуждает террористические акты во всех формах и твердо верит, что злодеи будут должным образом наказаны", — заявила пресс-секретарь. В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли не менее 60 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус Сити Холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

https://1prime.ru/20240323/846619132.html

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крокус сити холл, вьетнам