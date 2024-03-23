https://1prime.ru/20240323/846620325.html

В Югре отменили развлекательные мероприятия

В Югре отменили развлекательные мероприятия - 23.03.2024, ПРАЙМ

В Югре отменили развлекательные мероприятия

Все развлекательные мероприятия отменяются в Югре. Кроме того, в регионе усилят меры безопасности и переведут всех студентов на дистанционный формат обучения в... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T09:41+0300

2024-03-23T09:41+0300

2024-03-23T09:41+0300

происшествия

крокус сити холл

хмао-югра

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар – ПРАЙМ. Все развлекательные мероприятия отменяются в Югре. Кроме того, в регионе усилят меры безопасности и переведут всех студентов на дистанционный формат обучения в ближайшие два дня. Соответствующее распоряжение выпусила глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в связи с трагедией в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом сообщило правительство региона. "Губернатор Югры Наталья Комарова провела оперативное заседание антитеррористической комиссии региона с участием всех правоохранительных органов, членов правительства автономного округа, глав муниципальных образований. Основные решения, принятые на заседании: отменены все развлекательные мероприятия в регионе, губернатор поручила всем службам и ведомствам усилить меры антитеррористической защищенности всех социальных и культурных объектов, объектов транспортной инфраструктуры, предприятий ТЭК, многоквартирных домов", — сказано в сообщении. Также сообщается об отмене мероприятий на территории общеобразовательных учреждений, все студенты вузов и сузов на выходные переведены на дистанционный формат обучения. Кроме того, отменили церемонию открытия международного фестиваля кинодебютов "Дух огня", которая должна была состояться в субботу в Ханты-Мансийске, и мероприятия культурной программы. Конкурсные показы фильмов для членов жюри кинофестиваля, образовательная и деловая программы будут проводиться с соблюдением усиленных мер безопасности с ограничением по количеству участников. Зимние Игры Паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" и другие спортивные соревнования, входящие в единый календарный план, состоятся без участия болельщиков. Правоохранительным органам глава Югры поручила провести проверки антитеррористической защищенности и готовности личного состава. Система здравоохранения и экстренные службы, как подчеркнули в правительстве, приведены в режим повышенной готовности. В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли не менее 60 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус Сити Холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

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крокус сити холл, хмао-югра