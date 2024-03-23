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Сенат США одобрил проект бюджета на продолжение работы федеральных ведомств - 23.03.2024, ПРАЙМ
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Сенат США одобрил проект бюджета на продолжение работы федеральных ведомств
Сенат США одобрил проект бюджета на продолжение работы федеральных ведомств - 23.03.2024, ПРАЙМ
Сенат США одобрил проект бюджета на продолжение работы федеральных ведомств
Сенат США вслед за палатой представителей поддержал законопроект, который предусматривает выделение примерно 1,2 триллиона долларов на продолжение работы... | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T09:46+0300
2024-03-23T09:46+0300
сша
финансирование
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ВАШИНГТОН, 23 мар - ПРАЙМ. Сенат США вслед за палатой представителей поддержал законопроект, который предусматривает выделение примерно 1,2 триллиона долларов на продолжение работы некоторых федеральных ведомств США до конца 2024 финансового года, следует из трансляции голосования. Ранее данный законопроект поддержала палата представителей. По итогам голосования, за высказались 74 сенатора, против выступили 24 законодателя. Законопроект предусматривает финансирование в 300 миллионов долларов в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, а также в 3,3 миллиарда долларов для Израиля. Президент США Джо Байден ранее подписал новый временный бюджет на смену предыдущему краткосрочному, 22 марта законодатели должны согласовать вторую часть ассигнований на деятельность в области обороны, финансов, внутренней безопасности и зарубежных операций, иначе ответственным ведомствам грозит приостановление работы.
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сша, финансирование
США, финансирование
09:46 23.03.2024
 
Сенат США одобрил проект бюджета на продолжение работы федеральных ведомств

Сенат США одобрил проект бюджета на $1,2 трлн на продолжение работы федеральных ведомств

Сенат конгресса США принял законопроект о расходах на оборону в 2010 финансовом году в размере 636 млрд долл
Сенат конгресса США принял законопроект о расходах на оборону в 2010 финансовом году в размере 636 млрд долл
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ВАШИНГТОН, 23 мар - ПРАЙМ. Сенат США вслед за палатой представителей поддержал законопроект, который предусматривает выделение примерно 1,2 триллиона долларов на продолжение работы некоторых федеральных ведомств США до конца 2024 финансового года, следует из трансляции голосования.
Ранее данный законопроект поддержала палата представителей.
По итогам голосования, за высказались 74 сенатора, против выступили 24 законодателя.
Законопроект предусматривает финансирование в 300 миллионов долларов в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, а также в 3,3 миллиарда долларов для Израиля.
Антипинский НПЗ
США испугались роста цен на нефть из-за атак ВСУ на Россию, пишут СМИ
Вчера, 09:08
Президент США Джо Байден ранее подписал новый временный бюджет на смену предыдущему краткосрочному, 22 марта законодатели должны согласовать вторую часть ассигнований на деятельность в области обороны, финансов, внутренней безопасности и зарубежных операций, иначе ответственным ведомствам грозит приостановление работы.
 
СШАфинансирование
 
 
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