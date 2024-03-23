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В Карелии отменили развлекательные и культурно-массовые мероприятия
В Карелии отменили развлекательные и культурно-массовые мероприятия - 23.03.2024, ПРАЙМ
В Карелии отменили развлекательные и культурно-массовые мероприятия
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков сообщил, что развлекательные и культурно-массовые мероприятия отменяются в регионе в эти выходные после теракта в... | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T10:02+0300
2024-03-23T10:02+0300
2024-03-23T10:02+0300
происшествия
крокус сити холл
карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар – ПРАЙМ. Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков сообщил, что развлекательные и культурно-массовые мероприятия отменяются в регионе в эти выходные после теракта в "Крокус сити холле". "В Карелии в эти выходные мы отменяем развлекательные и культурно-массовые мероприятия. Из спортивных мероприятий решили перенести соревнования по спортивным танцам "Весенний триумф" в Кондопоге. Их проведение сейчас неуместно", — написал написал он в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что в Карелии принимаются дополнительные меры безопасности. "Мы скорбим с теми, кто потерял своих близких, молимся о выздоровлении пострадавших и принимаем дополнительные меры безопасности здесь, в республике. Дорогие земляки, в эти трудные минуты призываю вас к спокойствию, пониманию и сплочению", — заявил он. В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли не менее 60 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус Сити Холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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крокус сити холл, карелия
Происшествия, Крокус сити холл, Карелия
В Карелии отменили развлекательные и культурно-массовые мероприятия
В Карелии отменили развлекательные мероприятия в выходные после теракта в "Крокусе"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар – ПРАЙМ. Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков сообщил, что развлекательные и культурно-массовые мероприятия отменяются в регионе в эти выходные после теракта в "Крокус сити холле".
"В Карелии в эти выходные мы отменяем развлекательные и культурно-массовые мероприятия. Из спортивных мероприятий решили перенести соревнования по спортивным танцам "Весенний триумф" в Кондопоге. Их проведение сейчас неуместно", — написал написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что в Карелии принимаются дополнительные меры безопасности.
"Мы скорбим с теми, кто потерял своих близких, молимся о выздоровлении пострадавших и принимаем дополнительные меры безопасности здесь, в республике. Дорогие земляки, в эти трудные минуты призываю вас к спокойствию, пониманию и сплочению", — заявил он.
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В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.
Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли не менее 60 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус Сити Холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.