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Во Владивостоке запретили все культурно-массовые мероприятия - 23.03.2024, ПРАЙМ
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Во Владивостоке запретили все культурно-массовые мероприятия
Во Владивостоке запретили все культурно-массовые мероприятия - 23.03.2024, ПРАЙМ
Во Владивостоке запретили все культурно-массовые мероприятия
Власти Владивостока ввели запре на все культурно-массовые мероприятия в городе после теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье. | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T10:28+0300
2024-03-23T10:29+0300
происшествия
крокус сити холл
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ВЛАДИВОСТОК, 23 мар - ПРАЙМ. Власти Владивостока ввели запре на все культурно-массовые мероприятия в городе после теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье. Соответствующее постановление подписал в субботу глава города Константин Шестаков,. Текст был предоставлен журналистам в пресс-службе муниципалитета. "В целях минимизации террористических угроз и обеспечения безопасности населения &lt;...&gt; администрация города Владивостока постановляет установить запрет &lt;...&gt; осуществлять организацию и проведение культурно-массовых мероприятий на территории Владивостокского городского округа", — сказано в постановлении. Ранее власти Владивостока отменили все развлекательные мероприятия в городе на выходных в связи с трагедией в подмосковном "Крокус сити холле". В муниципалитете уточнили журналистам, что у стелы "Владивосток — город воинской славы" организован мемориал, куда жители могут приносить цветы. Об отмене развлекательных и массовых мероприятий на ближайшие дни информировали и власти Приморья. В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли не менее 60 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус Сити Холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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крокус сити холл
Происшествия, Крокус сити холл
10:28 23.03.2024 (обновлено: 10:29 23.03.2024)
 
Во Владивостоке запретили все культурно-массовые мероприятия

Власти Владивостока запретили все культурно-массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГорода России. Владивосток
Города России. Владивосток - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 23 мар - ПРАЙМ. Власти Владивостока ввели запре на все культурно-массовые мероприятия в городе после теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье.
Соответствующее постановление подписал в субботу глава города Константин Шестаков,. Текст был предоставлен журналистам в пресс-службе муниципалитета.
"В целях минимизации террористических угроз и обеспечения безопасности населения <...> администрация города Владивостока постановляет установить запрет <...> осуществлять организацию и проведение культурно-массовых мероприятий на территории Владивостокского городского округа", — сказано в постановлении.
Ранее власти Владивостока отменили все развлекательные мероприятия в городе на выходных в связи с трагедией в подмосковном "Крокус сити холле". В муниципалитете уточнили журналистам, что у стелы "Владивосток — город воинской славы" организован мемориал, куда жители могут приносить цветы. Об отмене развлекательных и массовых мероприятий на ближайшие дни информировали и власти Приморья.
% Стенд Кемеровской области на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
В Кемеровской области перенесли развлекательные мероприятия
10:05
В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.
Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли не менее 60 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус Сити Холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
 
ПроисшествияКрокус сити холл
 
 
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