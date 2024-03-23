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Филиппины осудили теракт в "Крокус сити холле"
Филиппины осудили теракт в "Крокус сити холле" - 23.03.2024, ПРАЙМ
Филиппины осудили теракт в "Крокус сити холле"
Филиппины осудили "чудовищное нападение" на "Крокус сити холл" в Красногорске и выразили соболезнования семьям погибших, говорится в заявлении МИД страны. | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T10:46+0300
2024-03-23T10:46+0300
2024-03-23T11:03+0300
происшествия
крокус сити холл
филиппины
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Филиппины осудили "чудовищное нападение" на "Крокус сити холл" в Красногорске и выразили соболезнования семьям погибших, говорится в заявлении МИД страны. "Филиппины решительно осуждают чудовищное нападение на "Крокус холл" в Москве 22 марта 2024 года, в результате которого погибли ни в чем не повинные люди, <…> были ранены и был нанесен значительный материальный ущерб. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — сказано в сообщении, опубликованном МИД в социальной сети X. В подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли не менее 60 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус Сити Холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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крокус сити холл, филиппины
Происшествия, Крокус сити холл, ФИЛИППИНЫ
Филиппины осудили теракт в "Крокус сити холле"
МИД Филиппин заявил, что осуждает "чудовищное нападение" на "Крокус сити холл"
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Филиппины осудили "чудовищное нападение" на "Крокус сити холл" в Красногорске и выразили соболезнования семьям погибших, говорится в заявлении МИД страны.
"Филиппины решительно осуждают чудовищное нападение на "Крокус холл" в Москве 22 марта 2024 года, в результате которого погибли ни в чем не повинные люди, <…> были ранены и был нанесен значительный материальный ущерб. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — сказано в сообщении, опубликованном МИД в социальной сети X.
В подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.
Премьер Таиланда шокирован терактом в "Крокус сити холле"
Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли не менее 60 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус Сити Холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.