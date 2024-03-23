https://1prime.ru/20240323/846624531.html

Силовики задержали участников теракта в "Крокус сити холле"

Силовики задержали участников теракта в "Крокус сити холле" - 23.03.2024, ПРАЙМ

Силовики задержали участников теракта в "Крокус сити холле"

Директор ФСБ РФ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в число которых входят четыре террориста, принимавших... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T11:21+0300

2024-03-23T11:21+0300

2024-03-23T11:27+0300

происшествия

крокус сити холл

теракт

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Директор ФСБ РФ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в число которых входят четыре террориста, принимавших непосредственное участие в теракте в "Крокус сити холле". Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. "Директор ФСБ Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта", — заявили в пресс-службе. Также отмечается, что ведется дальнейшая работа по выявлению пособнической базы.Следственный комитет РФ сообщил, что террористы использовали автоматическое оружие."Предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют о том, что террористы при нападении использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными ими боеприпасами обнаружено и изъято следователями СКР. По данным вещественным доказательствам в настоящее время проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы," — сказано в сообщении в Telegram-канале СК РФ.В подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли не менее 60 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

https://1prime.ru/20240323/846620891.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крокус сити холл, теракт